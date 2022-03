M1 Ultra: Apples Prozessor-Topmodell im ersten Benchmark

Jemand hat den Geekbench-Benchmark auf einem Mac Studio laufen lassen und das Ergebnis hochgeladen. Knapp 1800 Punkte im Singlethreading-Test und gut 24.000 Punkte im Multithreading-Test erreichte der Prozessor M1 Ultra mit seinen 20 CPU-Kernen. Vor allem das Multithreading-Ergebnis, bei dem alle Kerne mitrechnen, kann sich sehen lassen.

Intels Desktop-Topmodell Core i9-12900K mit jeweils acht Performance- und Effizienzkernen lässt der M1 Ultra hinter sich. Ein Core i9-12900k erreicht je nach Energiebudget rund 18.000 Punkte und erst übertaktet 20.000 oder mehr. Bei der Leistung eines einzelnen Kerns herrscht mit 1700 bis 1800 Punkten praktisch Gleichstand.

In Anbetracht der Singlethreading-Leistung ist Apple seit dem Erscheinen von Intels Prozessorfamilie Alder Lake nicht mehr so dominant wie noch vor einem Jahr, da der M1 Ultra in dieser Disziplin genauso schnell ist wie seine kleinen Brüder M1 Max und M1 Pro mit gleicher CPU-Architektur. Zuwächse wird da erst die nächste Apple-Silicon-Generation M2 bringen.

Gute Skalierung

Beeindruckend sind die ersten Ergebnisse, weil die zusätzlichen CPU-Kerne eins zu eins beim Benchmark skalieren: Der Zehnkerner M1 Max schafft knapp 12.000 Punkte im Geekbench. Einzig bei 3D-Grafikberechnungen muss sich Apples M1 Ultra beweisen. Spiele etwa sind latenzkritisch, sodass die Datenpfade über den Interposer zwischen den zwei Chips stören könnte.

Mit etwas mehr als 24.000 Punkten im Multithreading-Test des Geekbench nähert sich der M1 Ultra AMDs 32-Kerner Ryzen Threadripper 3970X, der je nach Taktfrequenz bei rund 26.000 bis selten 30.000 Punkten liegt. Mit der 5000er-Familie erscheint allerdings bald eine Ablöse mit schnellerer Zen-3-Architektur, zudem stehen für Desktop-PCs neue Zen-4-Ryzens an. 64-Kerner wie der Ryzen Threadripper 3990X skalieren im Geekbench recht schlecht, vor allem bei Windows-Systemen.

(mma)