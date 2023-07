M3 in Anmarsch: Apple hat angeblich Pläne für den Oktober

Für den Mac war das Jahr 2023 bereits recht ereignisreich – laut einem neuen Medienbericht plant Apple aber für Oktober wohl noch weitere neue Produkte. Im Gespräch ist die Einführung der nächsten Prozessorgeneration M3. Diese könnte in einem neuen iMac, und in 13-Zoll-Varianten des MacBook Air und MacBook Pro eingebaut werden. Noch sei aber nicht entschieden, ob dies im Oktober im Rahmen eines Events passieren wird oder ob Apple Medienvertreter per Pressemitteilung darüber in Kenntnis setzt. Für September sei zunächst die traditionelle Veranstaltung zur Vorstellung neuer iPhones und einer neuen Generation der Apple Watch geplant.

Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman beruft sich in seinem Bericht auf Quellen innerhalb Apples. Der M3 wäre seinen Informationen zufolge der erste Apple Silicon in Drei-Nanometer-Bauweise. Ende 2022 hatte Apples Auftragsfertiger TSMC erstmals mit der Fertigung begonnen. Gegenüber der 5-Nanometer-basierten M2-Generation soll der M3 energieeffizienter und leistungsstärker sein.

Früher Generationenwechsel

Beim MacBook Air und MacBook Pro wäre Apple im Oktober vergleichsweise früh dran mit einer Aktualisierung. Erst Mitte 2022 gab es die Geräte mit M2 – seit dem M1 waren zuvor mehr als eineinhalb Jahre vergangen. Und die Fortschreibung der M2-Generation mit dem M2 Pro und M2 Max sowie dem M2 Ultra endete gerade erst im Juni – allerdings hatten Lieferkettenprobleme und Covid-Lockdowns in China Apples Zeitpläne dem Vernehmen nach ein wenig in Verzug geraten lassen. Mit einer Veröffentlichung im Oktober könnte Apple an alte Zeitpläne anknüpfen.

Für den 24 Zoll großen iMac wäre hingegen eine Aktualisierung längst überfällig. Seit seiner Vorstellung im April 2021 gab es kein neues Modell mehr – die M2-Generation scheint Apple zu überspringen. Mit der Rückkehr eines größeren iMacs rechnet Gurman erst im Jahr 2024 – angeblich soll dieser über ein 30- oder 32-Zoll-Display verfügen. Es wäre der erste größere iMac mit Apple Silicon. Der zuletzt erschienene im 27-Zoll-Format hatte noch einen Intel-Prozessor.

Was dieses Jahr schon präsentiert wurde

In diesem Jahr sind im Januar von Apple bereits der M2 Pro und M2 Max vorgestellt worden, die im MacBook Pro mit 14- und 16-Zoll-Display verkauft werden sowie ein neuer Mac Mini mit M2 und M2 Pro. Im Juni ergänzte der M2 Ultra das Prozessor-Line-Up. Apple stellte auf der Entwicklerkonferenz WWDC das MacBook Air im 15-Zoll-Format sowie die zweite Generation des Mac Studio vor. Außerdem wurde ein neuer Mac Pro präsentiert, der erstmals einen Apple Silicon eingebaut hat.

Mit neuen iPad-Pro-Modellen rechnet Gurman erst im Jahr 2024, dann erstmals mit OLED-Display. Nicht auszuschließen sei allerdings, dass Apple das iPad Air aktualisiert.

