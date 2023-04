MC4-Stecker für Balkonkraftwerke selbst crimpen | c’t uplink 48.1c

Balkonkraftwerke erobern in ganz Deutschland Garagendächer und Balkongeländer. Wer sich eine Mini-PV-Anlage gebaut hat, wird ruckzuck von Freunden und Verwandten gefragt, ob man denn nicht auch bei ihnen zwei Panels installieren möchte, um ihre Stromrechnung zu drücken.

Die ungewöhnlichen Stecker an der Rückseite von Solarmodulen sind vom Typ MC4, eine Stecker-Bauform, die nur bei Solaranlagen vorkommt. Die wasser- und wetterfesten Stecker haben viele Vorteile und lassen sich glücklicherweise relativ einfach selbst verarbeiten. Der c't-Solarexperte Jan Mahn zeigt im c't uplink live, wie man selbst Verlängerungskabel in der perfekten Länge für Solaranlagen herstellt. Zusammen mit Andrijan Möcker und Pina Merkert erklärt er auch, worauf man bei den Solarkabeln achten muss.

Jans Artikel zu den Steckern ist in c’t 10/2023 erschienen und die gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Die Plus.line AG aus Frankfurt bietet über 400 Kunden Lösungen an, die genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit den Schwerpunkten Managed Cloud / Hosting, Network Services & IT Outsourcing, eigenen Rechenzentren, einem Linux-, Netzwerk-, und Windows-Team sowie herausfordernden Projekten sind wir ein spannender und menschlicher Arbeitgeber auf Augenhöhe.

Karriere bei der Plus.line AG: https://www.plusline.net/karriere

=== Anzeige / Sponsorenhinweis Ende ===

(pmk)