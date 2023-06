MDM-Support soll Apple Watch für Unternehmen schmackhaft machen

Die Apple Watch ist bald besser auf den Einsatz in Unternehmen ausgelegt: Mit watchOS 10 unterstützt Apple erstmals die Einbindung der Smartwatch in eine mobile Geräteverwaltung (MDM). Firmen sind so in der Lage, die Uhr bestimmten Vorgaben entsprechend einzurichten und zu verwalten – ähnlich, wie es bei Smartphones und Computern längst selbstverständlich ist.

Geräteverwaltung zusammen mit iPhone

Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen machen die Apple Watch nicht nur für Endnutzer, sondern auch für Unternehmen interessant, verspricht Apple und spekuliert mit dem Schritt offensichtlich darauf, einen weiteren Markt für die Smartwatch zu erschließen. Große Unternehmen wie der Autohersteller Volvo setzen die Uhr bereits in verschiedenen Bereichen ein, teilte Apple mit.

Die Apple Watch wird wohlgemerkt nicht als alleinstehendes Gerät verwaltet, sondern immer im Zusammenspiel mit dem zugehörigen (ebenfalls verwalteten) iPhone, wie Apple gegenüber Entwicklern erklärte. Die Watch muss dafür bei der Einrichtung zurückgesetzt werden. Beide Geräte sind zudem "betreut", sodass das Unternehmen diese umfassend einschränken und kontrollieren können. Einschränkungen und Regeln für das iPhone – etwa zum Gerätecode – gelten auch für die verbundene Watch. Und wie andere per MDM verwaltete Geräte lässt sich die Uhr auch aus der Ferne löschen. Zur Nutzung der neuen Geräteverwaltung ist watchOS 10 und iOS 17 erforderlich, beide Updates erscheinen voraussichtlich im September 2023.

Watch bleibt auf iPhone angewiesen

Selbst mit watchOS in Version 10 bleibt die Apple Watch fest an ein iPhone gebunden. Zwar lässt sich die Uhr längst auch entfernt vom iPhone verwenden, für viele Funktionen, darunter die Ersteinrichtung, ist sie aber auf das Apple-Smartphone angewiesen. Auch eine eigene, von der iPhone-Rufnummer unabhängige Mobilfunkverbindung erlaubt Apple für die Watch bislang nur im Rahmen der Familienkonfiguration.

(lbe)