MINT-Jobtag und IT-Jobtag finden zusammen in Stuttgart statt

Jobmessen im Doppelpack: Am 5. Oktober gastieren sowohl der MINT-Jobtag als auch der IT-Jobtag im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Dort können Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl an ausstellenden Unternehmen kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Die Bandbreite erstreckt sich über aktuelle Stellenangebote aus dem MINT- und ITK-Bereich sowie berufsbegleitende Studiengänge.

Darüber hinaus profitieren die Teilnehmenden der bewährten Veranstaltungen werden von Heise Medien, heise jobs, Technology Review und Jobware von Bewerbungstipps von Human-Resources-Experten und -Expertinnen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, vor Ort kostenlos ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen zu lassen. Vorträge rund um die Themen Bewerbung und auch Einblicke in die ausstellenden Firmen bilden das Rahmenprogramm.

Kostenlose Anmeldung für den MINT-Jobtag und für den IT-Jobtag in Stuttgart.

Ein umfangreiches Hygienekonzept sorgt vor Ort für die Sicherheit der Teilnehmenden. Auch der Catering-Dienstleister wird alle notwendigen Hygiene-Vorschriften beachten. Bitte beachten Sie, dass auf Grund der aktuellen Corona-Vorgaben die "3G-Regel" besteht. Wenn Sie nicht geimpft oder genesen sind, müssen Sie vorab einen Test machen. Ggf. können Sie einen kostenfreien Schnelltest direkt bei uns vor Ort vornehmen.

