MIT Technology Review 4/23: Wie können wir die neuen KI-Modelle bändigen?

Künstliche Intelligenz wurde mit ChatGPT quasi über Nacht zum Mainstream. Auch wenn der erste Hype vorbeigehen wird, sind die großen Sprachmodelle wie GPT-4 und die Softwarewelt, die um diese generativen KIs herum entsteht, so mächtig, dass sie unseren Alltag verändern werden. Viele Aufgaben wird eine KI in Zukunft einfach schneller und besser erledigen. Das wird großen Einfluss auf Forschung, Bildung, Marketing, Journalismus und vieles mehr haben.

Wie intelligent die Sprachmodelle wirklich sind

Abgesehen davon, dass Sprachmodelle noch regelmäßig halluzinieren: Steckt echte Intelligenz in ihnen? Man könnte es sich leicht machen und sagen, dass sie natürlich nicht verstehen, was sie schreiben. Aber ist es wirklich so einfach? Mit verschiedenen Tests machen sich Forscherteams auf die Suche nach Spuren von Intelligenz.

Wie KI-Modelle die Gesellschaft verändern

Gleichzeitig ist die Gefahr des Missbrauchs groß. Der Begriff "Fake" bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man sich zum Beispiel die Fake-Bilder vom Papst in weißer Daunenjacke anschaut, die von der Realität kaum zu unterscheiden sind. Die Autorin Eva Wolfangel hat in verschiedene Bereichen der Gesellschaft geschaut und Expertinnen und Experten gefragt, welche Auswirkungen große KI-Modelle auf unser Arbeitsleben, die Bildung und die Kunst haben werden.

Guidelines: Wie erziehe ich eine KI?

Und das ist erst der Anfang. Deep Fakes, Desinformation und Angriffe können mit deutlich weniger Aufwand und täuschend echter Aufmachung für Verwirrung und Manipulation sorgen. Wie kann KI ethisch erzogen werden, um solchen Missbrauch zu minimieren, fragt die Autorin Katja Scherer in ihrem Text – und liefert Antworten.

Der Kampf um den AI Act

Und wie sieht eine kluge Regulierung aus? Die EU ist dabei, mit dem AI Act ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das umfassende Regeln für KI aufstellt – entlang ihrer vielfältigen Anwendungen und Risikoszenarien. Dabei ist ein regelrechter Kampf zwischen Big-Tech-Lobbyisten und der EU entbrannt. Unser Autor Bernd Müller gibt einen Einblick in das Tauziehen.

Der Geist ist aus der Flasche. Wir können ihn nicht mehr einfangen. Ihm seine Grenzen aufzeigen und mit seinen Fähigkeiten die Zukunft gestalten: Das ist jetzt die Aufgabe.

