MITEXX 2023: Das Event für IT im Mittelstand im November

Automatisierung von Produktion und Geschäftsprozessen, Data-Driven Enterprise, Hybrid Cloud, IT-Security, New Work und Nachhaltigkeit: Das sind Themen, die IT-Verantwortliche in vielen mittelständischen Unternehmen umtreiben. Sie suchen nach praxistauglichen Lösungen, die sich im Alltag bewähren.

Die MITEXX 2023 bietet dazu am 9. und 10. November 2023 eine Fachkonferenz mit 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Einzelne Themen lassen sich in Masterclasses, Case-Studies und Table-Talks vertiefen. Vor allem lädt die Veranstaltung zum ausführlichen Networking mit der Community ein. Auf den Hauptbühnen präsentieren Top-Speaker Keynotes zu drängenden Fragen. Zur MITEXX 2023 gehören zudem der Content-Hub als 360° Content-Plattform sowie interaktive digitale Austauschmöglichkeiten.

Tickets und Preise

Das Einzelticket für beide Tage kostet 549 Euro, ein Teamticket ab zwei Personen ist ab 449 Euro pro Person erhältlich. Mit dem Rabatt-Code "MTXX23earlybird" erhalten Frühbucher bis zum 31.7.2023 das Einzelticket für 349 Euro. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und schließen Konferenzverpflegung ein.

In der MITEXX geht der seit 2018 veranstaltete Deutsche IT-Leiter-Kongress (DILK) auf. Die MITEXX 2023 findet in der "Halle 45" in Mainz statt (Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz).

(ciw)