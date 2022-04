ML-Konferenz: Frühbucherrabatt für Minds Mastering Machines jetzt bis 25. April

Am 2. und 3. Juni geht die Minds Mastering Machines 2022 in die fünfte Runde. Nach zwei Online-Veranstaltungen findet die fünfte Auflage der Machine-Learning-Konferenz wieder vor Ort im IHK-Haus der Wirtschaft in Karlsruhe statt. Wegen der unsicheren Entwicklungen bezüglich öffentlicher Veranstaltungen mit Lockerungen auf der einen und weiter hohen Inzidenzwerten auf der anderen Seite, haben die Veranstalter iX, heise Developer und dpunkt.verlag den Frühbucherzeitraum bis zum Ende der Osterferien verlängert.

Die Minds Mastering Machines wendet sich mit ihrem technischen Schwerpunkt an Fachleute, die ML-Projekte in die technische Realität umsetzen, darunter Data Scientists, Softwareentwickler, Softwarearchitektinnen, Projektleiter und Teamleiterinnen. Am Vortag der Konferenz finden am 1. Juni ganztägige Workshops statt.

Praxis, MLOps und aktuelle Themen

Die Veranstalter haben dieses Jahr besonders viele Erfahrungsberichte ausgewählt. Daneben stehen aktuelle ML-Themen wie Sentence Embeddings, Kausale Inferenz, Data Mesh und Knowledge Destillation auf dem Plan. Zahlreiche Vorträge beschäftigen sich zudem mit dem Weg vom Modell zum Produktivbetrieb über MLOps. Das Programm der M3 2022 bietet an zwei Tagen in drei Tracks unter anderem folgende Vorträge:

Der Entwicklungsprozess eines Machine-Learning-Projekts

Your Rediscover Past: Spotify-Personalisierung selbstgemacht

Data Poisoning: den vergifteten Apfel erkennen und Risiken für ML-Anwendungen minieren

Evaluierung von Neural-Search- und Question-Answering-Ansätzen

Data Science in Production – Wärmebedarfsprognosen in der Cloud

ML und die Gesetze: Was gilt heute ... und was kommt morgen?

Tickets für die Minds Mastering Machines 2022 sind nun noch bis zum 25. April zum Frühbucherpreis von 830 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.) verfügbar. Die Workshops "Einführung in das Reinforcement Learning", "Unüberwachtes Lernen im IoT-Umfeld" sowie "MLOps mit Python und TensorFlow" kosten jeweils 495 Euro. Daneben gibt es vergünstigte Kombitickets für Konferenz und Workshop.

Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die Minds Mastering Machines lautet dieses Jahr #m3_2022.

(rme)