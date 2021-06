MMXN – Kryptogeld mit Deckung in mexikanischen Pesos

"Die einzige und exklusive Stablecoin-Kryptowährung, die durch mexikanische Pesos gesichert ist" – so kündigt das auf digitale Zahlungsdienste spezialisierte mexikanische Unternehmen Moneta Digital die Einführung des MMXN an. Es ist die erste global verfügbare Stablecoin, die in einem Verhältnis Eins-zu-Eins mit dem mexikanischen Peso verknüpft ist. Der MMXN wird über die Kryptowährungsbörse Mexo erhältlich sein.

In der Anfangsphase wird Moneta seinen Kunden den Kauf anderer Kryptowährungen über MMXN anbieten. Mindesteinsatz: 1.000 Pesos (rund 41 Euro). Später soll der Einstieg in das Überweisungs- und Zahlungsgeschäft folgen. Die Verwendung des MMXN werde "alle Arten von Transaktionen erleichtern, wie zum Beispiel Vermittlung zwischen Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten, Senden und Empfangen von Auslandsüberweisungen und andere Zahlungsarten". Durch die Blockchain sei MMXN vollständig transparent, so Moneta Digital.

Stablecoins meist Dollar-gebunden

Stablecoins gibt es bereits Dutzende. Die Deckung besteht meistens in klassischen Währungen, allen voran durch den US-Dollar. In zweiter Linie werden Währungen wie der Euro, kanadische Dollar oder südkoreanische Won genutzt. Mit MMXN ist nun auch eine Schwellenland-Währung dabei.

In einem Interview mit der mexikanischen Tageszeitung La Jornada warnt Diego Montes von der auf Fintech und Blockchain spezialisierten Firma Legal Paradox davor, MMXN als Anlageinstrument zu betrachten. "Der Stablecoin (soll) den Wert einer Währung oder einer von einer Zentralbank ausgegebenen Währung nachahmen, also den Wert des Dollars oder des Euros oder in diesem neuen Fall des Pesos." Die Stablecoin-Kryptowährung eliminiere damit Volatilität. "Was ihre Entwickler machen, ist, Reserven in mexikanischen Pesos zu halten, das heißt, wenn ich eine Million MMXN ausgeben will, muss ich eine Million Pesos haben."

MMXN wird auf der Ethereum- und Tron-Blockchain unter dem ERC-20- und TRC-20-Token-Standard mit geprüften Smart Contracts entwickelt und mit mexikanischen Pesos unterlegt. Das soll garantieren, dass hinter jedem MMXN ein Peso steht. Die Rücklage unbekannter Größe wird von einer US-Buchhaltungsfirma geprüft. Das Geld kommt offenbar vom Wagniskapitalgeber Kriptal, einem Inkubator diverser Blockchain-Projekte.

Die Zentralbank Mexikos distanziert sich von dem Projekt. "Wir haben in unserer Regulierung sehr deutlich über gesunden Abstand zwischen Krypto-Assets und dem (offiziellen) Finanzsystem gesprochen", betont Zentralbankchef Alejandro Díaz de Léon.

(ds)