MPY-Jama: IDE für MicroPython auf dem ESP32-Controller

Für die Microcontroller-Entwicklung mit der Programmiersprache MicroPython auf dem ESP32 steht eine ganze Reihe brauchbarer Integrated Development Environments (IDEs) zur Verfügung, seit November letzten Jahres mit dem Arduino Lab for MicroPython sogar von der Arduino-Foundation. Ganz frisch ist die schicke Alternativ-IDE MPY-Jama von Jean-Christophe Bos, der sie inklusive Quellen auf Github zur Verfügung stellt.

Networks-Dashboard von MPY-Jama

Besonderheit an MPY-Jama ist die Erweiterbarkeit über (inklusive selbst geschriebener) Plug-ins und eine Art Dashboard, mit dem sich per Mausklick wichtige Informationen über die Netzwerk-Anbindung des Controller-Boards abrufen und in den Quellcode integrieren lassen.

Auch die IDE selbst ist in Python geschrieben, deshalb ist eine Python-Installation auf dem eigenen Rechner nötig. Laut Bos kann die Entwicklungsumgebung problemlos auf Windows, Mac OS und Linux installiert werden.

(cm)