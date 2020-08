MS Flight Simulator Live: Wir heben gemeinsam ab und beantworten Ihre Fragen

Am 18. August erscheint der neue Microsoft Flight Simulator – nach 14 Jahren Wartezeit. Mit heise online können Sie schon heute abheben, und zwar ab 16 Uhr im Live-Stream. Unser erfahrener Schreibtischpilot Johannes Börnsen wirft live einen Blick in die Vollversion, zeigt die Neuerungen, absolviert die Flugschule und fliegt einige Flugstrecken nach dem Wunsch der Zuschauer. Alle Fragen zum aktuellen Flight Simulator können Sie im Chat loswerden – der Stream dürfte also eine ganze Weile dauern.

Update: Beim Stream gab es technische Probleme – wir bauen nochmal um und wollen nun um 16 Uhr starten.

Der neue Flight Simulator im Let's Play Livestream ab 15 Uhr: Wir absolvieren die Flugschule in der Cessna 152, schauen uns die Flugzeuge und Flughäfen der Release-Version an und steuern die Wunsch-Locations des Youtube-Chats an.

Mit dem Flight Simulator ist Microsoft und den entwickelnden Asobo Studios ein großer Wurf gelungen. Die Simulation bietet eine leistungsfähige 3D-Engine mitsamt akkurater Aerodynamik, hochdetaillierte Flugzeugmodelle, fein nachgebildete interaktive Cockpits und eine Live-Anbindung an rund zwei Petabyte an 3D-Weltdaten, durch die eine neuer Grad an 3D-Darstellungsqualität erreicht wird. Die offene Welt von Flight Simulator bildet dadurch tatsächlich die gesamte Welt ab.

Ein erster Blick auf die Vollversion zeigt: Microsoft Flight Simulator hebt das PC-Simulationsgenre auf eine neue Stufe. Dennoch bleiben die Hardware-Anforderungen im Rahmen: Schon mit einer Grafikkarte vom Schlag einer Nvidia GeForce GTX 1070 lässt sich der Flight Simulator auf hoher Detailstufe flüssig spielen – vorausgesetzt der Hauptprozessor verarbeitet 8 Threads. Empfohlen werden außerdem 16 GByte RAM, das Spiel sollte man aufgrund der vielen Zugriffe überdies auf einer SSD installieren. Weiterführende Informationen zur Hardware finden Sie in unserem Flight Simulator Performance Guide

Den Flight Simulator gibt es in drei Editionen für 70 Euro (Standard), 90 Euro (Deluxe) und 120 Euro (Premium-Deluxe), die jeweils mehr Flugzeuge und mehr fein nachgebildete Flughäfen enthalten. Neben den Online-Verkaufsversionen via Windows Store und Steam gibt es die Standard- und Premium-Ausgaben auch als Disc-Version mit 10 DVDs, die Aerosoft vertreibt. (mfi)