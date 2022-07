MS Teams: Bald können die Kollegen auf den geteilten Bildschirm kritzeln

Microsoft hat bei seiner Partnerkonferenz Inspire 2022 viele neue Funktionen für sein Kommunikations-Tool Teams angekündigt, die teilweise ab sofort, teilweise in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen soll. Im Fokus steht dabei die verstärkte Hybrid-Zusammenarbeit von Unternehmen.

Man wolle weiter daran arbeiten, "Teams in den Mittelpunkt der hybriden Arbeitsreise zu stellen", wie Microsoft im Blogpost zur Ankündigung formuliert. Dafür integriere man eine Reihe neuer Kollaborationsmöglichkeiten in Teams. So können per Excel Live in virtuellen Meetings alle Teilnehmenden die Workbooks der Tabellenkalkulationssoftware bearbeiten – nativ und ohne separate Excel-Instanzen. Das Feature steht ab August bereit.

Ebenfalls preist Microsoft die neuen "kollaborativen Annotationen" an, die, sobald aktiviert, ab sofort allen Call-Teilnehmenden ermöglichen, auf geteilten Bildschirmen-Anmerkungen zu machen. Die Tools basieren auf Microsoft Whiteboard und sollen zu lebhafteren Diskussionen über das Geteilte führen.

Zusammenarbeit auch mit Externen vertiefen

Auch die Kooperation über Unternehmensgrenzen hinweg soll in Teams künftig einfacher werden. Mit "shared channels" können mehrere Firmen und Einrichtungen ab Juli ihre Teams-Kanäle gemeinsam nutzen. Bislang blieb man mit Teams außerhalb einzelner Chats und Calls meist im eigenen Unternehmenssilo.

In virtuellen Lehrveranstaltungen sieht Microsoft offenbar ein attraktives Geschäftsfeld und baut daher die bereits seit letztem Mai eingeführten Webinar-Funktionen in Teams aus. Unter anderem können die Präsentierenden dort nun nativ eine kurze Biografie samt Profilbild und Grafik-Theme nach Corporate Identity einstellen.

Hardwareseitig kündigte Microsoft weitere Kooperationen mit Herstellern von intelligenten Kameras mit KI-Funktionen – unter ihnen Logitech, Jabra und Huddly – und von dedizierten Teams-Displays an, unter anderem Yealink DeskVision A24 und der Neat Frame. Die volle Liste der Ankündigungen führt Microsoft in einem Blogpost auf. Die Inspire-Konferenz führt das Unternehmen jährlich durch.

