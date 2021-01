MS Teams bald nativ in SAP-Anwendungen integriert

Microsoft Teams wird bis Mitte 2021 nativ ins SAP-Portfolio integriert. Die Einbindung in SAP-Anwendungen wie S/4HANA, SuccessFactors und Customer Experience ist Teil einer längerfristigen Partnerschaft der beiden Unternehmen, die seit Ende 2019 besteht.

Die Anwendungen sollen generell stärker miteinander verzahnt werden: SAP übernimmt Daten aus Teams und umgekehrt. Ferner zeigt SAP in einer Präsentation, dass Nutzer in S/4HANA und SuccessFactors ihre Kollegen und Geschäftspartner direkt aus den SAP-Anwendungen via Teams kontaktieren können, ohne dabei die Programme wechseln zu müssen. Auch in der Sales Cloud soll das funktionieren, außerdem zeigt SAP, dass Teams Aktualisierungen der CRM-Kontakte automatisch übernimmt.

Konkurrent Salesforce bietet schon seit Ende 2020 eine Integration von Teams. Auch hier stehen die CRM-Daten direkt in Microsofts Kollaborations-Tool zur Verfügung, das der Vertrieb für den Kundenkontakt heranziehen soll. Oracle bietet ebenfalls bereits eine solche Verknüpfung von Teams und seiner CRM-Software CX Sales an.

(jvo)