MSI CMP 50HX: Abgespeckte GeForce RTX 2080 Ti als Mining-Karte

MSI hat den ersten Crypto Mining Processor (CMP) mit der Bezeichnung 50HX vorgestellt – die bislang schnellste Beschleunigerkarte der CMP-Baureihe, bevor 90HX-Modelle erscheinen. Mit MSIs Produktseite sind jetzt auch die konkreten Spezifikationen bekannt inklusive des eingesetzten Grafikchips.

Nvidia sieht für die CMP 50HX demnach TU102-GPUs aus der Turing-Generation vor, die nicht für eine GeForce RTX 2080 Ti oder Titan RTX ausreichen, beispielsweise wegen zu vieler Defekte im Belichtungsprozess. Die CMP 50HX nutzt 56 Shader-Multiprozessoren mit 3584 Shader-Kernen – 22 Prozent weniger als bei der Titan RTX (4608 Shader) beziehungsweise 18 Prozent weniger als die GeForce RTX 2080 Ti (4352 Shader).

10 GByte Speicher

Zudem knippst Nvidia einen weiteren 32-Bit-Speichercontroller aus, sodass 50HX-Karten 10 GByte GDDR6-RAM spendiert bekommen. Mit 14-Gbps-Speicher an 320 Datenbahnen liegt die Übertragungsrate bei 560 GByte/s. Das soll für eine Mining-Leistung bei der Kryptowährung Ethereum von 45 Megahashes pro Sekunde genügen.

Die GPU-Taktfrequenz spielt beim Ethereum-Mining eine untergeordnete Rolle, mit einem Boost von 1545 MHz ist sie sogar noch recht hoch angesetzt. Mit Optimierungen ließe sich die Leistungsaufnahme von 225 Watt vermutlich weiter reduzieren.

Für Spieler taugt die CMP 50HX derweil nicht. Sie erscheint wie alle CMP-Karten ohne Bildausgänge, eignet sich also ausschließlich als GPU-Beschleuniger. Zudem limitiert Nvidia das PCI-Express-Interface per Treiber und/oder BIOS auf vier 1.0-Lanes. Was in 3D-Spielen viel fps kosten würde, ist für Miner irrelevant: Der Ethereum-DAG (directed acyclic graph) wird komplett in den Grafikspeicher geladen, sodass GPUs keine Daten aus dem Arbeitsspeicher holen müssen.

