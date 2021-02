MWC Barcelona: Spekulationen über erneute Verschiebung

Der Netzbetreiberverband GSMA hat Medienberichte über eine erneute Verschiebung des MWC Barcelona zurückgewiesen. Im vergangenen Spätsommer hatte der Verband die ursprünglich für März 2021 geplante Leitmesse der Mobilfunkbranche auf Ende Juni verlegt. Einem spanischen Medienbericht zufolge steht nun auch der Sommertermin auf der Kippe. Die GSMA suche bereits nach einem Ausweichtermin im letzten Quartal des Jahres, berichtet das Nachrichtenportal El Español.

Hintergrund ist die anhaltende Unsicherheit, ob und wie Großveranstaltungen wie der MWC mit zuletzt 109.000 Besuchern unter den geltenden pandemiebedingten Einschränkungen und Hygienevorschriften durchgeführt werden können. Darüber hinaus ist fraglich, ob das überwiegend internationale Publikum des MWC anreisen kann und will. Zwei Drittel der Besucher der Messe kommen aus dem Ausland. Ein Drittel davon entfällt auf Besucher aus den am stärksten vertretenen fünf Ländern USA, Großbritannien, China, Deutschland und Frankreich.

Reisebeschränkungen bis Herbst?

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte im Januar mit Bemerkungen für Aufregung gesorgt, dass er angesichts des langsamen Impffortschritts nicht vor Ende des Sommers mit einer Normalisierung des Reiseverkehrs rechne. Daraufhin wurde in spanischen Medien spekuliert, dass die Regierung weitere Einreisebeschränkungen plane, von denen neben dem Massentourismus auch der MWC betroffen wäre. Tourismusminister Reyes Maroto hatte daraufhin betont, dass Spanien hoffe, schon zum Ende des Frühjahrs und insbesondere im Sommer wieder Touristen empfangen zu können.

Auch die GSMA hält bisher am Termin im Sommer fest. Medienberichte über eine geplante Verschiebung weist eine Sprecherin gegenüber heise online als "spekulativ und unrichtig" zurück. "Der MWC Barcelona erfährt weiterhin außergewöhnlich starke Unterstützung von Ausstellern und Sponsoren", sagte die GSMA-Sprecherin. "Wir arbeiten mit unseren Partnern in Spanien daran, Ende Juni einen sicheren und innovativen MWC veranstalten zu können." Derzeit bereitet die GSMA den MWC Shanghai vor, der in diesem Jahr den Termin mit dem MWC Barcelona tauscht und nun am 23. Februar beginnen soll.

Impfung oder Test als Voraussetzung?

Allerdings steht die Möglichkeit im Raum, dass die Einreise nach Spanien oder die Teilnahme an Großveranstaltungen nur mit einem Stempel im Impfpass erlaubt werden könnte. Die spanische Regierung wird sich solche einschneidenden Maßnahmen angesichts der großen Tourismusbranche gut überlegen, aber auszuschließen ist das bisher nicht. Branchen-Insider gehen bisher davon aus, dass für eine Teilnahme am MWC in Barcelona zumindest ein negativer Test erforderlich sein dürfte.

Die Aussteller planen zweigleisig. Die Telekom bereite "grundsätzlich alle Veranstaltungen als Hybrid-Veranstaltung vor", erklärte eine Sprecherin. "In diesem Jahr beobachten wir kontinuierlich die weltweite Pandemie-Lage und entscheiden dann kurzfristig, in welcher Form wir am Mobile World Congress 2021 teilnehmen." Auch bei der spanischen Telefónica, für die der MWC traditionell so etwas wie ein Heimspiel ist, sind die Würfel noch nicht gefallen.

Die großen Ausrüster sind als Kernaussteller enorm wichtig. Sollte die Messe stattfinden, werde Huawei im gewohnten Maß vor Ort sein, sagte ein Sprecher. Ericsson geht ebenfalls noch von einer Präsenzmesse aus. "Für den MWC 2021 hat sich Ericsson für unsere reguläre Fläche in Halle 2 angemeldet und plant entsprechend", erklärte ein Sprecher. "Sollte es Anzeichen dafür geben, dass die globale Pandemie ein Risikofaktor bleibt, je näher wir der Veranstaltung kommen, überprüfen wir unsere Entscheidung hierzu." Nokia will sich dazu nicht konkret äußern, "prüft" aber seine "Optionen".

Der MWC 2020 war im Februar vergangenen Jahres kurzfristig abgesagt worden, nachdem sich angesichts der wachsenden Fallzahlen in Asien und zunehmender Unsicherheit wichtige Aussteller zurückgezogen hatten. Die damals in Spanien scharf kritisierte Entscheidung der GSMA hat sich im Nachhinein als richtig und verantwortungsbewusst herausgestellt. Der MWC Barcelona war die erste Großveranstaltung dieser Art, die abgesagt wurde, viele andere folgten dem Beispiel.

(vbr)