MX2A: Cherry ölt seine Tastatur-Switches

Es soll die größte Neuerung in der Geschichte von Cherrys MX-Switches sein: Die MX2A-Versionen verwenden neue Gussformen, sollen innen glatter geschliffen sein, ändern ein bisschen die Form und bekommen für mehr Geschmeidigkeit eine Ölkur verpasst.

Cherry holt damit zur chinesischen Konkurrenz auf. Denn seit Jahren schon ist das Patent zur Herstellung MX-artiger Switches ausgelaufen. Hersteller wie JWK (etwa unter den Marken Durock und Everglide), Gateron, SP Star, Kailh, KTT, Outemu und Tecsee experimentieren mit unterschiedlichen Kunststoffsorten, Gussformen, Federn und Schmierungen. Viele ihrer Switches stehen Cherry in nichts nach – im Gegenteil, einige fühlen sich deutlich geschmeidiger an und klingen besser.

Weniger Ping-Geräusche

Im Falle der MX2A kommen fass- statt zylinderförmige Federn zum Einsatz. Der sogenannte Sockeldom an der Unterseite in der Mitte wird breiter. Cherry ölt ausschließlich diesen Sockeldom maschinell ein. Das soll in Summe Ping-Geräusche bei schnellen Tastenanschlägen verringern.

Hersteller wie JWK nutzen ein dickeres Fett und schmieren auch die Führungsschienen, damit sich die Tasten mit möglichst wenig Reibung herunterdrücken lassen.

Viele Switch-Varianten neu aufgelegt

Cherry legt einige Switches als MX2A-Versionen neu auf: (Silent) Red, (Silent) Black, Brown, Blue und Speed Silver. Einzig bei den klickenden Blues verzichtet der Hersteller auf das Öl und die Fassfedern. Alle genannten Varianten gibt es weiterhin sowohl im schwarzen als auch im transparenten Switch-Gehäuse. Varianten wie die Green und Ergo Clear gibt es bisher nicht als MX2A-Version.

Als Erstes erscheint Cherrys eigene Xtrfy-K5V2-Tastatur mit den MX2A-Tastern. Ansonsten will die Firma primär andere Hersteller beliefern. Ob die MX2A-Switches auch einzeln in den Handel gelangen, ist offen.

