Apple plant Workstation Mac Pro mit ARM-Prozessor

Der Mac-Hersteller wird wohl auch eine Workstation mit ARM-SoC offerieren. Davon geht der bekannte Apple-Journalist Mark Gurman aus.

In einem Beitrag für die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schreibt er in dieser Woche, er habe vernommen, dass sich ein "kleinerer Mac Pro" in Entwicklung befinde.

Apple gibt sich bis 2022

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die Maschine auf den Markt kommt. Für 2020 ist der Mac Pro mit Apple Silicon noch nicht vorgesehen, womöglich nicht einmal für 2021. Apple habe sich Zeit bis 2022 gegeben, erinnert Gurman. Tatsächlich hatte der Konzern bei der Ankündigung des ARM-Switch kommuniziert, dass dieser insgesamt zwei Jahre dauern werde.

Gurman zufolge sind die Apple-Ingenieure aber bereits dabei, den neuen Mac Pro zu finalisieren. Das Design orientiere sich am aktuellen Intel-Modell, werde aber nur halb so groß sein. Es sei allerdings noch unklar, ob Apple die ARM-Workstation als Ersatz für die Intel-Maschine anbietet oder zusätzlich zu dieser. Apples hauseigenes Silizium könne die Rechnergröße grundsätzlich reduzieren, da diese leistungseffizienter sind. Der aktuelle Mac Pro sei aber auch deshalb so voluminös, weil in diesen zusätzliche Speichermedien und Grafikchips eingebaut werden können.

Erste ARM-Macs schon nächste Woche

Details zu den ersten ARM-Macs wird Apple bereits am kommenden Dienstag präsentieren. Dann steigt die "One more thing"-Keynote – die dritte in diesem Herbst. Aktuell rechnen die meisten Beobachter damit, dass Apple nur Notebooks mit eigenen SoCs zeigen wird, nicht aber Desktop-Maschinen. Diese sollen frühestens 2021 erscheinen. Apple will angeblich auch iMac und Mac mini auf die neue Plattform bringen – letzteren gibt es in Form des Developer Transition Kit (DTK), das allerdings nicht für den normalen Markt gedacht ist.

Der bekannte Leaker @L0vetodream postete am Montag den kryptischen Hinweis "13 inch X 2". Damit gemeint ist, dass Apple zwei 13-Zoll-Macs mit ARM-SoC präsentieren könnte. Das wären, sollte der Konzern keine komplett neue Reihe starten, ein MacBook Pro sowie ein MacBook Air – beide Maschinen kommen aktuell mit dieser Bildschirmgröße. Bloomberg berichtet unterdessen, dass auch ein neues 16-Zoll-Modell des MacBook Pro mit ARM-Chip kommen könnte.

(bsc)