Mac: Sony macht Kameras Webcam-fähig

Diverse Fotokameras von Sony lassen sich nun am Mac als Webcam verwenden – einfach nur per Kabel und Software. Dazu hat der japanische Elektronikkonzern sein Tool Imaging Edge Webcam nun in einer Mac-Version auf den Markt gebracht. Das Programm war bereits vor mehreren Monaten für Windows 10 erschienen; seither hatten Nutzer mit macOS warten müssen, ob auch eine Mac-Version nachgelegt wird.

Noch kein Big Sur und ohne Audio

Sony unterstützt mit Imaging Edge Webcam nun macOS 10.13 bis macOS 10.15 – an das neue macOS 11 alias Big Sur, das im Herbst offiziell erscheint und bereits als Betaversion vorliegt, ist das Programm noch nicht angepasst. Sony gibt detaillierte Anweisungen, wie man die Software schließlich anwendet und welche Einstellungen man an der Kamera vornehmen muss. Audio wird über die Kamera nicht übertragen, nur das reine Videobild liegt vor.

Auflösung offenbar beschränkt

Störend ist auch, dass am Mac nicht die volle Auflösung der Kamera anzukommen scheint. Das Bild soll immer in 16:9 mit nur 1024 mal 576 Bildpunkten übertragen werden. Ob nur Videochat-Anwendungen im Webbrowser unterstützt werden oder auch Anwendungen wie Skype oder Zoom, bliebt zunächst unklar. Es kann sinnvoll sein, die Software zu testen und dann gegebenenfalls alternative Wege zu gehen – welche das sind, beschreibt Mac & i in einem Praxisartikel.

Lesen Sie auch macOS: iPhone, Fotokamera oder Actioncam als Webcam nutzen

Kompatible Kameras

Die Kameramodelle, die Sony mit Imaging Edge Webcam unterstützt, sind E-Mount (ILCE-7M2, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM4, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7SM3, ILCE-9, ILCE-9M2, ILCE-5100, ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500 und ILCE-6600), A-mount( ILCA-77M2, ILCA-99M2 und ILCA-68) und DSC (DSC-HX95, DSC-HX99, DSC-RX0, DSC-RX0M2, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5, DSC-RX100M5A, DSC-RX100M6, DSC-RX100M7, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM2, DSC-WX700, DSC-WX800 und ZV-1).

