Mac Studio: Unterbau mit M.2-Steckplatz, Ports und mehr

Das chinesische Unternehmen Sengtek hat einen speziellen Hub für Mac-Studio-Maschinen vorgestellt, der nicht nur Ports nachrüstet, sondern auch Speicher. Das Gerät ist so gestaltet, dass man die kleine Workstation direkt auf ihm platzieren kann. Ein integrierter Staubfilter soll zudem gegen Schmutzansammlungen helfen.

Wie ähnliche Modelle für den Mac mini

Der Hub erinnert an ähnliche Geräte, die es bereits seit Jahren für den Mac mini gibt – beispielsweise den Stand & Hub von Satechi. Sengteks Variante ist für die unteren Aussparungen des Mac Studio gedacht und übernimmt auch dessen Alu-Farbgestaltung, so dass der Hub nicht weiter auffällt. An Anschlüssen sind HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Audio (Klinke), MicroSD und SD sowie zwei USB-A- (5 und 10 Gbps) sowie zwei USB-C-Ports (5 und 10 Gbps) vorhanden. Die Hardware benötigt ein Netzteil (12V/2A), das allerdings zum Glück nicht sehr voluminös ist.

Interessant ist die Möglichkeit, eine M.2-NVMe- beziehungsweise SATA-SSD einzubauen. Diese sitzt am unteren Gehäuseboden und verfügt über Kühlrippen. Ob der Staubfilter, der daneben sitzt, auch zur Kühlung dient, bleibt offen. Welche Geschwindigkeit das Modul erreicht, müssen zudem erst Tests zeigen. Sengtek gibt an, dass maximal 10 Gbps brutto möglich sind, der Hub unterstützt USB 3.2.

Geld sparen, dafür langsamer

Die SSD-Unterstützung ist hilfreich, weil sie viel Geld sparen kann. Apple verlangt für mehr Speicher beim Mac Studio bis zu 2760 Euro Aufpreis für das Einstiegsmodell (dann 8 TByte insgesamt). Zwar wird sich das M.2-Modul niemals so schnell ansprechen lassen wie die internen SSDs, zur Auslagerung großer Datenmengen ist es aber sicherlich gut nutzbar.

Nutzer sollten allerdings zunächst zusammenrechnen, ob sich das für sie lohnt. Der heise-Preisvergleich bietet hier einen guten Überblick. Der Sengtek-Hub, der offiziell "SENGTEK USB 3.2 Dockingstation mit Staubfilter für Mac Studio" heißt, kostet alleine schon 165 Euro. Aktuell wird er auf Amazon noch nicht zur Vorbestellung gelistet, das dürfte sich aber in spätestens einigen Wochen ändern.

