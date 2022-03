Mac Studio, iPhone SE und mehr: Apples Special Event in 10 Minuten

Apples Frühjahrs-Events sorgten in der Vergangenheit selten für größere Überraschungen – ganz im Unterschied zur ersten Produktveranstaltung des Herstellers im Jahr 2022: Neben Neuauflagen bekannter Modellreihen, darunter das iPhone SE 3, iPad Air 5 und ein grünes iPhone 13, gab es auch zwei neue Produkte zu sehen.

Mac Studio und Studio Display

Mit dem "Mac Studio" hat Apple einen Desktop-Mac vorgestellt, der sich an Profis richtet, zugleich aber auf interne Erweiterbarkeit verzichtet. Das Gerät ist optional mit dem neuen M1 Ultra erhältlich, dessen Leistung selbst den noch unverändert angebotenen Intel-Mac-Pro in den Schatten stellen soll. Ein neuer, erweiterbarer Mac Pro mit Apple-Chip soll allerdings noch folgen. Alle Apple-Ankündigungen sehen Sie in einem Zusammenschnitt, der knapp 10 Minuten lang ist.

Apples März-2022-Keynote in unter 10 Minuten (Quelle: Apple)

Zudem gibt es (wieder) ein Studio Display von Apple, diesmal als 5K-Monitor in 27-Zoll. Darin steckt Apples A13-Chip, der Kamera- und Sound-Steuerung übernimmt.

Lange Lieferzeiten

Mehrere Eingabegeräte bietet Apple nun auch in Schwarz an – mit Aufpreis. Dazu gehört das Magic Keyboard mit Fingerabdruckscanner und Ziffernblock (205 Euro), Magic Trackpad (155 Euro) und die Magic Mouse (knapp 110 Euro). Ferner hat Apple ein Thunderbolt-4-Kabel ins Programm aufgenommen, das mit einer Länge von 1,8 Meter bereits knapp 150 Euro kostet, die 3-Meter-Ausführung liegt bei knapp 180 Euro.

iPhone SE 3 und iPad Air 5 kommen am 18. März in den Handel und lassen sich erst ab dem 11. März vorbestellen. Auch Mac Studio und Apple Studio Display sollen ab dem 18. März 2022 erhältlich sein. Für Online-Bestellungen ist die Lieferzeit über Nacht aber deutlich gestiegen: Das Einstiegsmodell des Mac Studio mit M1 Max will Apple bei Neubestellungen noch bis Ende März liefern, für die Ausführung mit M1 Ultra nennt der Hersteller inzwischen mehrwöchige Wartezeiten – aktuell soll die Lieferung rund Mitte Mai erfolgen. Auch das Studio Display zeigt inzwischen längere Lieferzeiten, laut Apple wird es erst Mitte bis Ende April wieder geliefert, je nach Ausführung auch erst im Mai.

