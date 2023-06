Mac Studio mit M2: Wie das Display-Setup aussieht

Gleich zwei neue Workstations der Mac-Studio-Baureihe hat Apple in der vergangenen Woche vorgestellt: Ausgestattet mit den Apple-Silicon-Chips M2 Max und M2 Ultra. Beide Maschinen zeichnen sich durch eine für Apple-Verhältnisse große Vielfalt an Anschlüssen aus. Doch was heißt das konkret, wenn es um das Ansprechen von Bildschirmen geht? Apple hat dazu nun ein Supportdokument vorgelegt, das dies näher erläutert.

Viel Platz dank vieler Displays

Beim neuen Mac Studio gibt es Unterschiede zwischen dem M2 Max und dem M2 Ultra. Das Max-Modell kommt mit bis zu fünf Bildschirmen zurecht, das Ultra-Modell mit bis zu acht. Die Konfigurationen des Mac Studio M2 Max:

Ein externer Bildschirm

Unterstützt ein Display in einer der folgenden Konfigurationen:

ein Display mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

ein Display mit bis zu 8K bei 60Hz (oder 4K bei 240Hz) über HDMI

Zwei externe Bildschirme

Unterstützt zwei Displays in einer der folgenden Konfigurationen:

zwei Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

ein Display mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 8K bei 60Hz (oder 4K bei 240Hz) über HDMI

Drei externe Bildschirme

Unterstützt drei externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

drei Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

zwei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 8K bei 60 Hz (oder 4K bei 240 Hz) über HDMI

Vier externe Bildschirme

Unterstützt vier externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

vier Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

drei Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 4K bei 144Hz über HDMI

Fünf externe Bildschirme

Unterstützt fünf externe Bildschirme in der folgenden Konfiguration:

vier Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 4K bei 144Hz über HDMI

Beim Mac Studio mit M2 Ultra dürfen es bis zu acht Displays sein. Hier nutzt Apple sogenannte Port-Gruppen, die jeweils bis zu vier Screens unterstützen. Grundsätzlich nutzt ein 8K-Bildschirm mit 60 Hz (oder ein 4K-Screen mit 240 Hz) über HDMI die Bandbreite von zwei Displays in der Portgruppe. Portgruppe 1 sind die zwei Thunderbolt-Ports auf der Vorderseite und der HDMI-Port hinten, Portgruppe 2 die vier Thunderbolt-Ports hinten. Die Konfigurationen im Einzelnen:

Ein externer Bildschirm:

Unterstützt ein externes Display in einer der folgenden Konfigurationen:

ein Display mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

ein Display mit bis zu 8K bei 60Hz (oder 4K bei 240Hz) über HDMI

Zwei externe Bildschirme

Unterstützt zwei externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

zwei Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt

ein Display mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 8K bei 60Hz (oder 4K bei 240Hz) über HDMI

Drei externe Bildschirme

Unterstützt drei externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

drei Bildschirme mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz) über Thunderbolt

zwei Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 8K bei 60Hz (oder 4K bei 240Hz) über HDMI

Vier externe Bildschirme

Unterstützt vier externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

vier Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz) über Thunderbolt

drei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen sind, und ein Display mit bis zu 8K bei 60 Hz (oder 4K bei 240 Hz) über HDMI

Fünf externe Bildschirme

Unterstützt fünf externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

fünf Bildschirme mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz) über Thunderbolt

vier Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen sind, und ein Display mit bis zu 8K bei 60 Hz (oder 4K bei 240 Hz) über HDMI

zwei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Vorderseite angeschlossen sind, zwei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen sind, und ein Display mit bis zu 8K bei 60 Hz (oder 4K bei 240 Hz) über HDMI

Sechs externe Bildschirme

Unterstützt sechs externe Bildschirme in einer der folgenden Konfigurationen:

sechs Bildschirme mit bis zu 6K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz) über Thunderbolt

fünf Displays mit bis zu 6K bei 60Hz (oder 4K bei 144Hz) über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 4K bei 144Hz über HDMI

Acht externe Bildschirme

Unterstützt acht externe Bildschirme in der folgenden Konfiguration:

vier Displays mit bis zu 4K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Rückseite angeschlossen sind, drei Displays mit bis zu 4K bei 60 Hz (oder 4K bei 144 Hz), die an die Thunderbolt-Anschlüsse auf der Vorderseite angeschlossen sind (wobei ein Display über Daisy Chain angeschlossen ist), und ein Display mit bis zu 4K bei 144 Hz über HDMI

Alles in allem gibt es beim Anschluss von Bildschirmen an die beiden neuen Mac-Studio-Modelle also einige Details zu beachten – die Möglichkeiten sind jedoch mächtig. Beim Vormodell mit M1 Max und M2 Ultra waren es übrigens nur bis zu fünf externe Bildschirme gleichzeitig, die man verwenden konnte.

(bsc)