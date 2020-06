Mac-Tool erlaubt schnelles Umkonfigurieren von Shortcuts

Houdah Software hat ein neues Gratiswerkzeug veröffentlicht, das Nutzern helfen soll, ihren Mac-Rechner schneller zu bedienen. Das Tool namens CustomShortcuts tut genau das, was sein Name besagt: Es erlaubt, Kurzbefehle in macOS-Apps umzukonfigurieren – etwa, um ein einheitliches Bedienerlebnis zu schaffen. So nutzen Anwendungen beispielsweise für das Bewegen zwischen Tabs gerne unterschiedliche Shortcuts, was man mit dem Tool ändern kann.

Einfacher als mit Bordmitteln

Technisch ist das Umkonfigurieren von Kurzbefehlen zwar auch schon über die Systemeinstellungen (Bereich Tastatur) möglich, doch dort ist das Prozedere sehr unübersichtlich, weil man sich stets merken muss, was man eigentlich verändern wollte – und der Menüname muss ganz genau getroffen werden. CustomShortcuts kommt hingegen mit Auto-Completion zur Navigation komplexer Menü-Hierarchien und sorgt damit dafür, dass man stets das richtige Menü trifft. Zudem prüft die App automatisch, ob der Eintrag wirklich passt (falls er mehrdeutig ist) und man kann Kurzbefehle sogar zwischen Apps hin und her verschieben (über Kopieren und Einfügen).

Übersicht auf Knopfdruck

CustomShortcuts arbeitet außerdem mit dem ebenfalls kostenlosen Tool CheatSheet zusammen. Dieses stellt auf Knopfdruck alle aktuell verfügbaren Menü-Optionen, die über die Tastatur erreichbar sind, dar. Laufen CustomShortcuts und CheatSheet gemeinsam, kann man direkt aus CheatSheet eine Umkonfiguration eines beliebigen Kurzbefehls einleiten, was die Sache noch schneller macht.

Lauffähig ab High Sierra

CustomShortcuts läuft ab macOS 10.13 alias High Sierra und ist auch zu macOS 10.15 alias Catalina, der aktuellen Version des Mac-Betriebssystems, kompatibel. CheatSheet benötigt wiederum mindestens macOS 10.10 (Yosemite), kann aber erst ab macOS 10.13 mit CustomShortcuts zusammenarbeiten. (bsc)