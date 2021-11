Mac & i Extra mit 13 Workshops jetzt im Handel

Mac & i Extra 2021 gibt es jetzt auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel – und natürlich weiterhin im Heise Shop, wahlweise auf Papier (bis 11.11. versandkostenfrei) oder als PDF. Es enthält wieder 13 spannende Workshops, von Profis geschrieben, für Laien nachvollziehbar. Sie können direkt loslegen.

Der eigene Podcast und das eigene Startup

Lernen Sie etwa von der Podcasterin und Radiofrau Larissa Vassilian, wie Sie Ihren eigenen Podcast starten, von der Namenssuche über Hardware- und Aufnahmetipps bis hin zum Hosting und der Erfolgskontrolle.

Lassen Sie sich vom Startup-Kenner Manuel Hecker erklären, worauf es ankommt, wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen. Auch er beginnt bei der Idee, hilft bei der Suche nach Mitstreitern und einem Investor. Außerdem gibt er Tipps, wie Sie Ihr Startup bekannt machen, um wirtschaftlich zu wachsen.

Einfach Geld anlegen und Bloggen

Finanzfachmann Ümit Mericler zeigt, dass der Einstieg an der Börse mit Aktienfonds ganz leicht gelingt. Der Zeitpunkt ist ideal: Die Zinsen sind tief, die Kurse steigen. Wenn Sie 25 Euro pro Monat übrig haben, sollten Sie ein Depot beim ETF (Exchange Traded Fund) einrichten und das Risiko minimieren.

Sie lieben Ihr Hobby und wollen der Welt davon erzählen? Vielleicht in einem Blog? Mit WordPress können das selbst Anfänger schnell aufsetzen, und doch gibt es ein paar Dinge zu beachten. Daniel Berger, WordPress-Experte und selbst Betreiber eines Blogs, sagt Ihnen, welche.

Fotografieren und Filmen – zum Beispiel mit der Drohne

Fotografieren Sie gerne? Ob mit dem Smartphone oder der Spiegelreflexkamera – lassen Sie sich beim kreativen Umgang mit Format, Licht, Perspektive und Motiv von Markus Linden helfen, damit Ihre Bilder deutlich besser werden.

Das Fotografieren und Filmen mit einer Drohne übt noch einmal einen ganz besonderen Reiz aus. YouTuber und Multicopter-Spezialist Tom David Frey schildert, worauf es beim Kauf einer Drohne ankommt und wie Sie geniale Szenen damit einfangen.

Auch herkömmlich entstandene Videos brauchen oft den entscheidenden Kick, der aus einem Amateurvideo einen professionellen Film macht. Die Video-Profis Philipp Mohaupt, Marius Di Noro und Joachim Sauer verraten, wie Sie Ihre Zuschauer mit Adobe After Effects verzaubern.

Den digitalen Nachlass regeln

Natürlich geht es nicht nur lustig, laut und bunt zu in unseren Workshops. Der Anwalt Brian Scheuch etwa widmet sich dem letzten Willen. Wenn heutzutage jemand stirbt, hinterlässt er nicht nur materielle Güter und Bankkonten, sondern auch passwortgeschützte Geräte und Zugänge zu digitalen Diensten etwa bei Apple, Google oder Dropbox. Zum Teil haben die Daten und Medien sogar beachtliche Werte. Was Sie wissen sollten, wenn Sie für Ihre Erben vorsorgen wollen – oder selbst erben.

3D-CAD und Wissenschaftliche Arbeiten

CAD-Programme müssen nicht teuer sein: Mit dem kostenlosen FreeCAD kann jeder parametrische Skizzen erstellen, aus denen später 3D-Modelle entstehen. Florian Stolz zeigt am Beispiel eines Smartphone-Halters, wie Sie mit ein wenig Einarbeitung einen Gegenstand konstruieren, der sich mit dem 3D-Drucker ausdrucken lässt.

Wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben haben, muss es keineswegs immer Word sein. Mac-Besitzer verwenden gerne das kostenlose Pages, weil es sich leicht bedienen lässt und gute Layoutfunktionen bietet. Auch für Bachelor- oder Masterarbeiten eignet es sich inzwischen gut, weil Apple die für wissenschaftliche Abhandlungen nötigen Funktionen ergänzt hat, wie Inge Schwabe zeigt. Wer mag, nimmt die iPad- oder die Browser-Version.

HTML, JavaScript, SQL

Gestatten, JavaScript: Entwickler Golo Roden bringt Ihnen am Beispiel eines kleinen Quiz bei, wie Sie eine webbasierte Client-Server-Anwendung entwickeln. Dabei deckt er mit Node.js auch die Server-Seite ab.

Wer eine einfache Website erstellen will, muss dazu nicht gleich ein komplexes CMS aufsetzen, mit Datenbanken oder Skripten hantieren, teure Software kaufen oder Profis engagieren. Webdesigner Vladimir Simović zeigt, dass in einem beliebigen Editor erstellte HTML- und CSS-Dateien auch heutzutage ausreichen, um ansehnliche Websites umzusetzen. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wie erhöhte Sicherheit oder niedrigere Anforderungen an den Server und an Ihr technisches Know-how.

CD-Sammlung, Buchhaltung, Mitarbeiterlisten – all das lässt sich scheinbar problemlos mit einer Tabellenkalkulation verwalten. Eine relationale Datenbank wie das freie SQLite und die Sprache SQL machen aber vieles besser. Christian Kirsch zeigt Schritt für Schritt, wie Sie damit eine Datenbank anlegen und verwalten.

Mac & i extra Workshops 2021 können Sie auch im Browser lesen, als PDF oder aufbereitet für die Lektüre auf iPhone und iPad, Android-Geräten und Kindle Fire) in den Mac & i-Apps erwerben. Abonnenten halten es bereits in den Händen, und Plus-Abonnenten bekommen die Papier- und die digitale Ausgabe, die u. a. mit Bonusmaterial, interaktivem Lesemodus und Suchfunktion angereichert ist. (se)