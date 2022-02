Mac & i Heft 1/2022 jetzt vorab im heise-Shop

Einen Tag vor dem Verkaufsstart im Handel gibt es Mac & i Heft 1/2022 im Heise Shop – wahlweise auf Papier (versandkostenfrei bis 10. Februar) oder als PDF. Die Themen:

Lieblings-Apps

Mit der täglich wachsenden Zahl wird es immer schwieriger, gute Apps für einen bestimmten Zweck zu finden. Verlassen Sie sich nicht auf Werbung und den App Store: Wir haben persönliche Empfehlungen von Autoren, Entwickler, Lesern und Mac & i-Redakteuren zusammengetragen. Heraus kamen 68 tolle Apps für macOS und iOS aus den Bereichen Grafik, Foto und Design, Video, Musik, Dienstprogramme, Gesundheit und Fitness, Produktivität, Wirtschaft und Finanzen, Bildung, Reisen, Nachschlagewerke, Shopping, Essen & Trinken sowie Entwickler-Tools.

Gesund bleiben

Apple-Geräte erfassen Ihren Herzschlag, protokollieren Ihren Schlaf, rufen um Hilfe, wenn Sie stürzen – und tragen noch weit mehr zu Ihrer Gesundheit bei. Doch viele Nutzer werden aus der Health-App nicht schlau. Mac & i erklärt, welche Daten wo stecken und was sie bedeuten. Außerdem bringt die Redaktion einen Test von Medizingeräten fürs iPhone und beleuchtet in einem Report, wie Medizininformatiker iPhone und Apple Watch verwenden, um den Verlauf und das Fortschreiten von Erkrankungen zu analysieren. In einem Interview erklärt Prof. Dr. Keywan Sohrabi von der Justus-Liebig-Universität Gießen, wie die Apple Watch die personalisierte Medizin voranbringen kann.

Zuhause im Griff

Mit HomeKit können Sie vernetzte Geräte von unterschiedlichen Herstellern mit einer App kombinieren und per Siri steuern. Ständig kommen neue Produkte dazu, die Technik wird immer besser. Mac & i gibt Tipps, die beim Einrichten Ihres automatisierten Zuhauses und bei der Fehlerbehebung helfen.

Doch wirklich smart wird Heimtechnik erst, wenn man sie automatisiert. Mit den richtigen Parametern aktivieren sich die Geräte und interagieren mit anderen, wenn Sie aufstehen, das Haus verlassen oder zurückkehren. Wer sich ein wenig einfuchst, baut mit der Home-App oder Zusatz-Apps clevere Abläufe und bringt sogar dem HomePod das Sprechen bei.

iPhone-13-Fotografie, Passwörter gratis verwalten

Spitzentechnik beherrschen: Mit den aktuellen Modellen vom Herbst 2021 und mit iOS 15 hat Apple die iPhone-Kameras verbessert und neue Foto- und Videofunktionen eingeführt. Entdecken Sie mit 12 frischen Tipps die Neuerungen Ihres Top-Smartphones.

Apple-Betriebssysteme enthalten eine einfache, für viele Nutzer aber ausreichende Passwortverwaltung, die ihre Daten auf Wunsch auch via iCloud auf mehreren Geräten synchron hält – sogar Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Mac & i klärt in 14 Tipps zum Passwort-Manager von macOS und iOS sowie zur Schlüsselbundverwaltung von macOS, was es zu beachten gilt und wie man von Drittanbieter-Tools auf Apples Lösung umsteigt.

Serienbriefe, Fonts erstellen, Augmented Reality

Apples Office-Programme sind sehr beliebt, manche Funktionen fehlen gegenüber Microsofts Paket aber schmerzlich. Beispiel: Früher konnte Pages automatisch Serienbriefe aus Adressen generieren. Seit der Generalüberholung im Jahr 2013 fehlt die Funktion. Mithilfe unseres kompakten JavaScripts können Sie endlich wieder personalisierte Briefe verfassen.

Mit dem Gratis-Tool BirdFont kann man nicht nur Sonder- und Symbolzeichen gestalten, worum es in der letzten Ausgabe von Mac & i ging, sondern komplette Schriften. Erfahren Sie in unserem Workshop, was nötig ist, um ganze Zeichensätze für Mac und Windows zu schaffen.

Die Developer's Corner bringt dieses Mal eine Einführung in Apples Augmented-Reality-Tools und das Erstellen von AR-Content: Neben den Code-Frameworks ARKit und RealityKit, die virtuelle Welten und Inhalte höchst realistisch darstellen, stellt Apple Entwicklern Tools wie Reality Converter und Reality Composer zum Erstellen umfangreicher Augmented-Reality-Szenen bereit. Gero Gerber zeigt, wie sie zusammenarbeiten.

SD-Karten, CarPlay, Safari-Extensions im Test

Bei seinen neuesten MacBooks mit M1 Pro/Max hat Apple wieder einen SD-Steckplatz eingebaut. Auf die kleinen Karten lassen sich Daten von der SSD auslagern, es gibt sie inzwischen mit Kapazitäten bis 1 Terabyte und Geschwindigkeiten bis über 250 MByte/s. Doch alles zusammen haben kann man nicht, wie der Test von Mac & i ergab.

Die Integration von Apples Smartphones für die Bedienung in Kraftfahrzeugen hat zwar etwas länger gebraucht, wird aber nun von fast allen Herstellern angeboten. Vieles, was man mit dem iPhone erledigen kann, ist während der Fahrt nebenbei auf dem Auto-Display oder per Siri möglich. Mac & i hat den Stand der Dinge bei CarPlay recherchiert und festgestellt: Nicht alles funktioniert bereits reibungslos.

Anfangs bot Apples iPhone-Auto-Schnittstelle nur eine Handvoll Apps, inzwischen umfasst das Angebot über 70 Titel. Wir haben sie uns angesehen und stellen eine Auswahl der gelungensten unter anderem aus den Kategorien Navigation, Musik, Nachrichten und Podcasts vor.

Mehr Komfort beim Surfen: Seit iOS und iPadOS 15 lässt Apple Erweiterungen für den mobilen Safari-Browser zu. Wir stellen Ihnen 18 praktische Extensions für iPhone und iPad vor und zeigen, wo sie gegebenenfalls noch Schwächen haben.

Spannende Reports

Apple gelingt es seit Jahren immer seltener, seine Kundschaft so richtig zu überraschen. Vor den großen Launch-Events kursieren häufig fast sämtliche Details im Netz, was Apple regelmäßig das Geschäft verdirbt. Mac & i hat recherchiert, wer am häufigsten Geheimnisse ausplaudert und wie Konzernchef Tim Cook gegen die Leaks vorgehen will.

Bei der CPU handelt es sich um die zentrale Recheninstanz eines Geräts, sei es Mac, iPhone, Fernseher oder smarter Kühlschrank. Diese auch als Prozessoren bezeichneten Einheiten arbeiten Befehle von Programmen ab und leiten die Daten an andere Komponenten weiter. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich genau? Mac & i erklärt Apples Technik im Detail und beschreibt, was genau die CPU leistet.

Wie immer enthält die neue Ausgabe außerdem jede Menge Tipps und Tricks, Tests von Apps, Zubehör und Spielen. Am 3. Februar kommt Mac & i Heft 1/22 in den gut sortierten Zeitschriftenhandel. Schon einen Tag eher können Sie es im Browser lesen, als PDF oder aufbereitet für die Lektüre auf iPhone und iPad, Android-Geräten und Kindle Fire in den Mac & i-Apps erwerben. Abonnenten halten es dann bereits in den Händen, und Plus-Abonnenten bekommen die Papier- und die digitale Ausgabe, die u. a. mit Bonusmaterial, interaktivem Lesemodus und Suchfunktion angereichert ist.

(se)