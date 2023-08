Mac & i Heft 4/2023 jetzt vorab im heise-Shop

Morgen erscheint die Mac & i Ausgabe 4/2023 im Handel, ab sofort gibt es sie im Heise Shop – wenige Tage lang versandkostenfrei. Enthaltenen Themen:

Apple Vision Pro – The Next Big Thing?

Apple will mit der Vision Pro die Ära des „räumlichen Computings“ einläuten und wagt sich auf neues Terrain. Konkurrenten wie Meta stecken längst Milliarden in die Entwicklung von VR-Headsets. Einen Flächenbrand, was die Akzeptanz anbelangt, hat aber noch keiner entfacht. Das könnte auf lange Sicht einmal mehr Apple gelingen. Unsere Redakteure Inge Schwabe und Leo Becker erläutern, warum. Zudem stellen sie die Technik und Bedienung der Brille ausführlich vor.

MacBook Air 15" und Mac Studio M2 im Test

Während die Vision Pro noch Zukunftsmusik ist, gibt es die zeitgleich im Juni vorgestellten Macs schon jetzt. Das neue MacBook Air bietet im beeindruckend flachen Gehäuse erstmals einen Bildschirm mit 15-Zoll-Diagonale. Und der Mac Studio verspricht einen Leistungssprung, dank der Chips M2 Max und M2 Ultra. Wie gut die Geräte sind, klärt Johannes Schuster in den Tests.

Verbesserungen aus iOS 17, macOS 14, watchOS 10 & Co

Im Herbst wird Apple die nächste Runde an Updates für die Betriebssysteme veröffentlichen. Die Mac & i stellt viele Detailverbesserungen vor, die sich Nutzer schon lange wünschen: Widgets setzen den Siegeszug in allen Apple-Systemen fort, der neue Standby-Modus macht aus dem iPhone ein Dashboard, der iPad-Sperrbildschirm zeigt sich flexibler, Macs liefern eine viel bessere Bildschirmfreigabe und die Apple Watch wagt den Umbruch bei zentralen Funktionen.

Überwachungskameras mit App für drinnen und draußen

Vernetzte Kameras können zwar keine Diebe fangen, aber auf frischer Tat ertappen, eigenständig filmen und den Nutzer informieren. Wie gut funktionieren aktuelle Modelle? Das klärt Holger Zelder in einem großen Vergleich.

Weitere Themen der Mac & i Heft 4/2023

Um die Produktivität zu steigern, hilft das im Heft ausführlich vorgestellte Tool Alfred für macOS. Verursacht dagegen nicht der eigene Workflow, sondern die Hardware eine schwache Leistung, kann auf einem alten Mac der Umstieg auf ChromeOS Flex helfen.

Kennwörter sind anstrengend: Sind sie zu komplex, vergisst man sie schnell. Sind sie leicht zu erraten oder geraten in die Hände von Kriminellen, schützen sie nicht mehr. Mit Passkeys steht eine sinnvolle Alternative bereit. Die Mac & i klärt, wie gut das Login-Verfahren auf Apple-Geräten funktioniert.

Für Unternehmen helfen unsere Tipps, Mails mit BIMI vertrauenswürdiger zu gestalten. In einem weiteren Artikel erläutern wir, wie man eine Firma oder Institution auf Apple Karten präsentiert.

Wie immer enthält die neue Ausgabe jede Menge weiterer Tipps und Tricks, Tests von Apps, Zubehör und Spielen. In ausführlichen Artikeln mit dabei:

Bike-, Car- und Ride-Sharing per App

Mastodon-Apps in Vergleich

Beats Studio Buds +: AirPods-Alternative mit ANC

Final Cut Pro und Logic Pro für iPad

GraphicConverter 12 für viele Fotoformate

Am 3. August kommt Mac & i Heft 4/2023 in den gut sortierten Zeitschriftenhandel. Schon ab heute können Sie es im Heise Shop erwerben (bis 10. August versandkostenfrei), im Browser lesen oder in der Mac & i-App für iPhone und iPad, Android-Geräten und Kindle Fire laden.

Am besten abonnieren Sie die Mac & i einfach, sofern Sie die Hefte noch nicht regelmäßig bekommen. Abonnenten kennen einige Beiträge aus dem neuen Heft bereits, denn sie lesen Mac & i bei heise+ ohne Aufpreis – darunter auch die vorab veröffentlichten Artikel. Voraussetzung für den Zugriff ist lediglich, dass Sie Ihr Abo mit Ihrem heise-online-Account verknüpfen. Dazu rufen Sie bitte die Seite „Meine Benutzerdaten“ auf und klicken im Bereich links auf „Abonnements“.

