Mac & i-Podcast: Ab sofort alle zwei Wochen neue Folgen

Der Mac & i-Podcast stellt sich im Jahr 2023 neu auf: Ab Januar erscheint die Sendung häufiger und wird von einem neuen Moderatoren-Duo präsentiert. Ein wichtiger, von Hörerinnen und Hörern wertgeschätzter Punkt bleibt: Auch künftig gibt es eine bunte Themenmischung aus Hintergründen, Einschätzungen, Tipps und Neuerungen rund um Apple-Hardware, iOS, macOS & Co sowie das Drumherum.

Malte Kirchner und Leo Becker führen künftig gemeinsam durch den Mac & i-Podcast. Die beiden Redakteure sind schon mehrfach in Sendungen dabei gewesen und haben durch ihre Co-Moderation in anderen bekannten Podcast-Formaten zu Apple-Themen viele Erfahrungen gesammelt. Neben Gesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren sowie Gästen zu Fachthemen wollen sie in Zukunft auch die Hörerinnen und Hörer sowie aktuelle Themen stärker einbinden.

Um hierfür den nötigen Raum zu schaffen, wird die Erscheinungsweise umgestellt. Statt monatlich ist der in der Regel halbstündige Mac & i-Podcast ab Januar alle zwei Wochen zu hören und zu sehen. In gewohnter Weise kann er über alle gängigen Podcast-Apps sowie in Videoform über Apple Podcasts und YouTube abgerufen werden. Hier gibt es den RSS-Feed.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 13. Januar 2023.

(mki)