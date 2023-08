Mac & i Pro verlost Tickets für die Macoun

Am 23. und 24. September findet in Frankfurt am Main die Entwicklerkonferenz Macoun statt, die größte Veranstaltung für iOS-, iPadOS- und macOS-Developer in Europa. Unter allen Interessenten, die bis zum 31. August ein Mac & i Pro Abonnement abschließen, verlosen wir Tickets für beide Tage im Wert von jeweils 189 Euro.

Anzeige

Das traditionsreiche Treffen von bis zu 500 Apple-Entwicklern findet nach längerer Pause wegen Corona endlich wieder in Präsenz statt. 18 Sessions und Workshops widmen sich aktuellen Entwicklungen wie generativer KI und Apples neuem Mixed-Realtiy-Headset Vision Pro sowie etwa dem SmartHome Standard Matter, den Datenschutzaspekten bei der Nutzung von AirTags oder Legacy-Problemen. Das vollständige Programm und Informationen finden Sie auf der Webseite der Macoun.

Mac & i Pro ist mit einem Stand vor Ort. Als Abonnent von Mac & i Pro steht Ihnen monatlich die kostenlose Teilnahme an einem unserer Webinare frei und Sie haben Zugriff auf alle Aufzeichnungen der zurückliegenden Veranstaltungen in unserer Mediathek. Profitieren Sie auch außerhalb der Webinare von dem Fachwissen unserer Referenten – über unser geschlossenes Benutzer-Forum auf der Plattform Talque. Als attraktiven Bonus erhalten Abonnenten je ein Jahresabo von heise+ und heise Pur.

Alle Informationen zu Mac & i Pro und dem Aktionsangebot finden Sie hier.

(ims)