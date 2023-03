MacBook Air: Apple setzt angeblich komplett auf den M3

Apple hat es offenbar eilig, vom M2- auf den M3-Chip zu wechseln. Während zwischen dem MacBook Air mit M1 und dem Nachfolger mit M2 zwei Jahre vergingen, sollen die 2022er-Modelle schon in diesem Jahr durch neue abgelöst werden. Bereits zur Entwicklerkonferenz WWDC könnte die Vorstellung erfolgen, besagt ein neuer Medienbericht.

Das Apple-Blog 9to5Mac schließt sich damit unter Berufung auf anonyme Quellen bei Apple den Berichten des US-Journalisten Mark Gurman von Bloomberg an. Der hatte am Wochenende berichtet, dass zwischen Frühjahr und Sommer zwei MacBook Air erscheinen sollen. Für die zweite Jahreshälfte sagte Gurman einen neuen 24-Zoll-iMac voraus.

Angeblich auf jeden Fall mit M3

Während Gurman sich nicht sicher war, ob die neuen Modelle des MacBook Air beide schon den M3 eingebaut haben, will 9to5Mac erfahren haben, dass das definitiv der Fall ist. Neben einer neuen Version des 13-Zoll-Modells ist angeblich erstmals auch ein größeres MacBook Air mit 15-Zoll-Display geplant. Sie tragen die Codenamen J513 und J515. Beide sollen mit dem M3 ausgestattet sein, von dem nur bekannt ist, dass er eine 8-Kern-CPU habe. Dies entspricht der Anzahl der Kerne im M2. Offen bleibt, ob Apple den M3 vielleicht schon im Drei-Nanometer-Verfahren baut, was die Energieeffizienz erhöhen würde.

Laut 9to5Mac soll wie schon im Sommer 2022 zeitgleich mit dem MacBook Air auch das MacBook Pro in der 13-Zoll-Größe mit einem M3 aktualisiert werden (Codename J504). Auch hierzu gibt es keine weiteren Details, ob etwa das Design an das der 14- und 16-Zoll-Modelle angepasst wird und ob Apple erneut eine Touch-Bar einbaut, die in den anderen Modellen nicht mehr existiert. Der 24-Zoll-iMac würde mit einem Sprung zum M3 den M2 auslassen.

