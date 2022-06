MacBook Air: Neues Dual-USB-C-Ladegerät und farblich passende Kabel

Zusammen mit dem neuen MacBook Air von Apple sind auch Zubehörprodukte vorgestellt worden, die dem Notebook beiliegen. Neben einem neuen Ladegerät mit zwei Anschlüssen gibt es erstmals farblich passende MagSafe-Kabel. Beides kann auch separat erworben werden.

Ladestecker mit zwei Anschlüssen

Über das neue Ladegerät war schon vor Monaten spekuliert worden, nachdem Apple versehentlich ein Support-Dokument zu früh online gestellt hatte. Der erwartete Verkaufsstart ließ dann aber doch noch lange auf sich warten. Beim MacBook Air in der Grundausstattung ist es für 20 Euro Aufpreis erhältlich – hier liegt normalerweise ein 30-Watt-Adapter bei. Beim teureren Modell mit 10 GPU-Kernen ist der neue Ladestecker inklusive und kann wahlweise ohne Aufpreis gegen einen 67-Watt-Adapter für schnelleres Laden eingetauscht werden. Einzeln kann der Ladestecker für 65 Euro erworben werden. Es ist der erste Ladeadapter Apples mit zwei Anschlüssen.

MagSafe-Kabel in vier Farben

Käufer des neuen MacBook Air erhalten von Apple farblich zum Computer passende MagSafe-Ladekabel dazu. Diese stehen in den Farbtönen Polarstern, Mitternacht, Silber und Space Grau für jeweils 55 Euro auch einzeln zum Verkauf. MacBook-Pro-Käufer erhalten weiterhin das 2 m lange Standard-Kabel in weiß mitgeliefert. Sie können aber das nicht gerade günstige Kabel in einer anderen Farbe auch nachträglich kaufen. MagSafe 3 war im Oktober 2021 von Apple eingeführt worden, nachdem der magnetische Stromanschluss bei früheren Geräten durch USB-C abgelöst wurde. Apple reagierte damit offenbar auf einen oft gehörten Nutzerwunsch, da der magnetische Anschluss verhindern kann, dass beim Stolpern über das Ladekabel gleich das Notebook auf den Boden stürzt.

Dünner als das iPhone

Das neue MacBook ist laut 9to5Mac übrigens mit 11,3 mm Dicke einen Hauch dünner als das erste iPhone (11,6 mm) und sogar einen Millimeter schlanker als die beiden darauffolgenden Geräte, das iPhone 3G und das iPhone 3GS.

Weiterhin setzt Apple beim MacBook Air auf Thunderbolt 3, obwohl die vorherigen Neuerscheinungen – die MacBook Pros in 14 und 16 Zoll sowie der Mac Studio – bereits mit Thunderbolt 4 ausgestattet sind. Thunderbolt 4 unterstützt im Gegensatz zu seinem Vorgänger 32 statt 16 GBit/s und den Standard Displayport 1.4 statt 1.2.

(mki)