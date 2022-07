MacBook Air mit M2: Apple nennt konkrete Termine für Vorbestellung und Verkauf

Apple hat nach mehreren Wochen Wartezeit bekannt gegeben, ab wann das runderneuerte MacBook Air mit M2 Chip verkauft wird. Das neue Gerät war auf der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Seinerzeit hieß es aber nur, dass das MacBook Air im Juli erscheinen wird. Laut einer Pressemitteilung kann es ab Freitag, 8. Juli, 14 Uhr, weltweit vorbestellt werden. Am darauffolgenden Freitag, 15. Juli, soll es dann in den Verkauf gehen und den ersten Bestellern zugestellt werden.

Neben dem neuen M2-Chip, der schon im bereits erschienenen neuen MacBook Pro steckt, hat sich auch nahezu alles andere an Apples Bestseller-Notebook verändert. Durch den M2 sind bis zu 24 Gigabyte Arbeitsspeicher möglich. Er ist in Ausstattungen mit 8 CPU- und bis zu 10 GPU-Kernen erhältlich. Statt des keilförmigen Gehäuses erscheint es in einem Aussehen, das dem MacBook Pro ähnelt. Das Gerät ist 11,3 Millimeter dick und wiegt 1,2 Kilogramm. Das Volumen sei im Vergleich zum Vorgängermodell um 20 Prozent reduziert worden, sagt Apple.

Bildschirm mit 500 Nits

Bildschirm ist ein 13,6 Zoll (ca. 35 cm Diagonale) großes Liquid Retina Display mit 500 Nits Helligkeit. Als Webcam kommt eine 1080p HD-Kamera zum Einsatz. Ein 4-Lautsprecher-System und die Rückkehr der MagSafe-Ladefunktion runden das Paket ab. Das neue MacBook Air hat zwei Thunderbolt-Anschlüsse und einen 3,5mm-Audioanschluss.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue MacBook Air ist in vier Farbtönen erhältlich: Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau. Es ist ab 1499 Euro erhältlich. Käufer aus dem Bildungsbereich zahlen Preise ab 1384 Euro. Interessierte sollten sich auf eine hohe Nachfrage einstellen. Durch die Lockdowns in China hatte auch Apple in den vergangenen Wochen mit teilweise langen Lieferzeiten zu kämpfen.

(mki)