MacBook Air und Pro: Apple verkauft Originalteile für Selbstreparatur

Apple verkauft erstmals MacBook-Originalersatzteile an Endkunden. Ab Dienstag wird es in den USA möglich, Teile und Werkzeuge zur Reparatur für MacBook Air und MacBook Pro mit Apples M1-Chip direkt zu beziehen, wie der Hersteller mitteilte. Das soll es für Endkunden möglich machen, die Instandsetzung selbst durchzuführen. Im Rahmen des Programms zur Self-Service-Reparatur will Apple unter anderem Ersatzteile für den Akkuwechsel – dazu gehört mitunter der Austausch des kompletten Topcases mitsamt Trackpad – sowie neue Displays anbieten. Mehr als ein Dutzend verschiedener Reparaturarten gebe es zum Start, so das Unternehmen.

Apple-Teile, Werkzeug und Anleitungen

Neben den Originalteilen bietet Apple auch das Spezialwerkzeug an, das der Hersteller sowie autorisierte Händler zur Reparatur einsetzen können. Das lässt sich kaufen oder mieten. Wenn Bastler das defekte Teil im Anschluss einschicken, sollen sie eine Gutschrift erhalten. Erstmals wird der Hersteller damit zugleich auch detaillierte Reparaturanleitungen für diese Mac-Modelle für die Allgemeinheit veröffentlichen.

Selbstreparaturoptionen für weitere Mac-Modelle sollen noch im laufenden Jahr folgen. Auch der Europastart der Self-Service-Reparatur steht weiterhin für 2022 auf dem Plan, merkt Apple an. Das schließt neben den MacBook-Teilen auch Ersatzteile, Werkzeug und Reparaturhandbücher für iPhone 12 und iPhone 13 ein, die in den USA bereits erhältlich sind. Europreise für die Ersatzteile hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.

In den USA kostet ein Ersatzakku für das iPhone 12 zum Beispiel 70 US-Dollar, wird der alte Akku im Anschluss an Apple eingeschickt, sinkt der Preis durch die Gutschrift auf knapp 50 Dollar. Umsatzsteuer ist in den US-Preisen noch nicht eingerechnet. In Deutschland kostet der Akkutausch bei Apple 75 Euro (plus Versandkosten).

Apple lange gegen Selbstreparatur

In den USA ist die Selbstreparatur von iPhones mit Originalteilen erst seit Ende April 2022 möglich. Die Option sei für Kunden gedacht, die mit der „Komplexität einer Reparatur elektronischer Geräte vertraut sind“, erläuterte Apple damals. Originalteile konnten über viele Jahre nur autorisierte Händler beziehen, auch Reparaturhandbücher hielt der Hersteller unter Verschluss. Auf Druck von „Recht auf Reparatur“-Initiativen hat das Unternehmen 2019 begonnen, das Angebot zu erweitern und räumte zuerst freien Werkstätten Zugriff auf die Teile ein, bevor nun das Angebot für Endkunden gefolgt ist.

(lbe)