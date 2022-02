MacBook-Akku nicht mehr leer: macOS 12.3 beseitigt offenbar Bluetooth-Bug

Apple geht einen schweren Bluetooth-Fehler in macOS Monterey an: Die jüngste, in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte Beta von macOS 12.3 räumen das Problem offenbar aus, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion berichten. Gekoppelte Bluetooth-Eingabegeräte – wie etwa Apples Magic Trackpad oder auch Eingabegeräte und Accessoires von Drittherstellern – scheinen zuvor betroffene Macs nicht länger unerwünscht aufzuwecken oder den Ruhezustand zu blockieren.

Störende Ereignisse wie "DarkWake from Deep Idle" oder "DarkWake from Normal Sleep" seien in den Log-Dateien des Energieverwaltungs-Tools pmset nun nicht mehr zu beobachten und der Ruhezustand funktioniere wieder wie gewohnt, heißt es.

Bluetooth-Bug seit macOS 12.2

Bei Desktop-Macs sorgt das offenbar erst mit macOS 12.2 in größerem Umfang aufgetauchte Bluetooth-Problem hauptsächlich für einen höheren, mitunter unbemerkten Stromverbrauch, nur der Monitor schaltet sich weiterhin wie gewohnt ab. Je nach eigener Peripherie können aber etwa immer wieder hörbar anlaufende externe Festplatten stören.

Bei mobilen Macs ist der Bug schnell ärgerlich: Statt morgens ein MacBook mit weitestgehend unverändertem Akkuladestand schnappen zu können, ist die Batterie durch den Fehler mitunter komplett leer und muss erst geladen werden.

Tool schaltet Bluetooth automatisch ab – und wieder an

Bis zur Freigabe von macOS 12.3 bleiben mehrere simple Workarounds, die allerdings schnell nerven, darunter das jeweils manuelle Abschalten und spätere Reaktivieren von Bluetooth oder ein komplettes Herunterfahren des Macs – statt dem bequemen Ruhezustand.

Der Entwickler Jordi Bruin bietet mit FluTooth ein kleines Tool für MacBooks an, das die Bluetooth-Abschaltung im Zusammenspiel mit Apples in macOS 12 neu integrierten Kurzbefehlen automatisiert. Klappt man das MacBook zu, soll Bluetooth automatisch ausgeschaltet und beim späteren Aufklappen wieder aktiviert werden. FluTooth wird als Donationware vertrieben. macOS 12.3 ist inzwischen bei der Beta 2 angekommen, für die Allgemeinheit könnte das Update im März freigegeben werden.

(lbe)