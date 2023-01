MacBook Pro und Mac mini 2023 im Podcast von Mac & i

Frische Apple-Hardware im Januar: Mit dem neuen M2 Pro und M2 Max hat der Hersteller die MacBook-Pro-Reihe auf aktuellen Stand gebracht und beschleunigt. Auch der Mac mini erhielt das M2-Update und eine überraschende Preissenkung. Und mit dem M2 Pro bietet Apple den kompakten Desktop-Mac erstmals mit leistungsfähigerem Chip an.

In Episode 37 des Apple-Podcasts von Mac & i besprechen Malte Kirchner und Leo Becker die Testergebnisse der neuen Macs mit den Redaktionskollegen Johannes Schuster und Holger Zelder. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie groß der M2-Leistungssprung im Praxiseinsatz ist, was die Pro- und Max-Version des Chips leistet, ob die Lüfter schneller anspringen und welche weiteren Verbesserungen die neue Hardware mit sich bringt. Auch die Berichte über langsamere SSDs in den Basismodellen der neuen Macs sind Thema – ebenso wie Apples HomePod 2 und die jetzt in Deutschland verfügbare Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Neue Episoden alle zwei Wochen

Der Mac & i-Podcast erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker jetzt häufiger – in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Neben Gesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren sowie Gästen zu Fachthemen werden dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie Aktuelles stärker eingebunden. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos im Kanal von Mac & i.

