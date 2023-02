Warum ein 12-Zoll-MacBook mit Apple Silicon noch kommen könnte

Eigentlich schien der Apple Silicon für das von Apple 2019 eingestellte MacBook mit 12 Zoll ideal zu sein: Schnelle und trotzdem stromsparende (und vor allem kühle) ARM-Prozessoren würden auf das kompakteste Notebook des Herstellers treffen. Doch bislang hat Apple die Baureihe trotz anderslautender Spekulationen nicht wieder angefasst. Nun gibt es frische Gerüchte aus Asien.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Schon im vorigen Sommer gab es ernstzunehmende Infos der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, dass Apple die Arbeit an einem neuen 12-Zoll-Gerät aufgenommen habe. Der Verkaufsstart sei für 2023 oder 2024 geplant. Später teilte der üblicherweise gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hingegen mit, dass er davon nichts gehört habe.

Nun heißt es wiederum aus Korea, Apple bereite "einen Refresh des alten MacBook-Modells mit 12 Zoll" vor. Es gibt demnach "größere Aktivitäten" im Bereich der Zulieferindustrie, die denen bei anderen Vorbereitungen für ein neues Produkt gleichen, schreibt ein Informant auf dem Dienst Naver, der allerdings in der Vergangenheit einige Male nicht Recht hatte. Eine endgültige Entscheidung, ob es zu einer Massenproduktion kommt – also dem tatsächlichen Herstellungsstart –, soll angeblich aber sowieso erst in der zweiten Jahreshälfte getroffen werden.

Ideales portables Gerät, nur lahm

Das MacBook mit 12 Zoll hatte einst viele Freunde, auch wenn es eigentlich notorisch untermotorisiert war – Apple verwendete einen stromsparenden Intel-Core-Prozessor (erst m3, dann i5 und schließlich i7). Das Gerät hatte keinen Lüfter und brachte nur 920 Gramm auf die Waage – und machte damit manchem iPad samt Tastatur Konkurrenz. Für Büroanwendungen, Texten und das Internet samt Videogenuss reichte die Geschwindigkeit.

Die kompakten Abmessungen machten die Maschine sehr mobil, egal ob man sie nun in der U-Bahn, im Bus oder im Flugzeug einsetzen wollte. Apples Verkäufe ließen jedoch offenbar nach, weshalb der Konzern sich entschied, im Jahr 2019 eine Einstellung der Produktlinie vorzunehmen, nach insgesamt drei Generationen, von denen die letzte 2017 auf den Markt kam. Seit mittlerweile gut vier Jahren hoffen Fans der Maschine, dass sie Apple zurückbringt. Zuletzt hieß es von Bloomberg-Journalist Mark Gurman allerdings, dass das Gerät nicht mehr auf der "Near-Term Roadmap" stehe.

