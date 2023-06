Apple: MacBook mit 12 Zoll offiziell "obsolet"

Einer der bei mobilen Nutzern beliebtesten Macs aller Zeiten sagt zum Abschied leise Servus: Apple hat sich entschieden, das 2015 erschienene und 2016 eingestellte Originalmodell des MacBook mit 12 Zoll offiziell auf die sogenannte Obsolet-Liste zu setzen. Auf dieser landet Hardware, für die Apple weder Ersatzteile noch Serviceleistungen anbietet – auch nicht gegen (viel) Geld und gute Worte. Nutzer, die die Intel-Maschine weiter verwenden wollen, sind also auf unabhängige Reparaturbetriebe angewiesen, die hoffentlich noch Originalkomponenten vorrätig haben.

Ein schicker Anfang

Apple hatte das MacBook mit 12 Zoll erstmals vor acht Jahren auf den Markt gebracht. Die gesamte Serie wurde 2019 vom Markt genommen. Die mit einem Retina-Bildschirm ausgestattete Maschine glänzte durch ihre Kompaktheit und das geringe Gewicht von 920 Gramm. Dennoch war eine vollwertige Tastatur verbaut.

An Prozessoren wurden lüfterlose Chips der Serien Core M, M3 und M5 (Broadwell, Skylake, Kaby Lake) plus zuletzt auch i5 (Kaby Lake) eingesetzt. Obsolet ist zunächst nur die Variante mit Core M. Sehr schnell war das kleine Notebook nie, für Büroaufgaben, simple Multimediaanwendungen und das Web reichte es aber allemal. Der Rechner war ein klassisches "Grab & Go"-System, das sogar Apples iPad Pro mit Magic Keyboard klobig wirken ließ.

Besser pfleglich behandeln

Wie nun MacRumors berichtet, wird Apple bis Ende Juni den Obsolet-Status für das Original-MacBook mit 12 Zoll erklären. So heißt es in einem internen Dokument, das der Konzern an Reparaturbetriebe und die hauseigene AppleCare-Abteilung verteilt hat. "Sobald das Notebook als obsolet eingestuft ist, kann es nicht mehr in Apple Stores und bei Apple Authorized Service Providern (ASPs) repariert oder gewartet werden, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind", so Apple.

Das MacBook mit 12 Zoll galt anfangs auch als eine Maschine, deren Revival als Variante mit Apple Silicon als logisch erschien, liefern die Chips der Apple-M-Serie doch viel Leistung und vergleichsweise geringen Stromverbrauch. So kommt etwa das aktuelle MacBook Air M2 ohne Lüfter aus. Bislang ist unklar, ob Apple nochmals einen Kompakt-Mac auf den Markt bringt, aktuelle Gerüchte dazu gibt es nicht wirklich.

Nutzer, die ihr System weiterverwenden wollen, sollten nun besonders pfleglich damit umgehen. Das betrifft insbesondere die Tastatur: Apple verbaute hier erstmals das problematische Butterfly-Keyboard, das als sensibel gegen Verschmutzungen galt. Der Konzern musste dafür mehrfach ein Austauschprogramm aufsetzen.

(bsc)