MacBook- und iPad-Produktion in Vietnam: Fabrik kommt für 270 Millionen Dollar

Apple setzt künftig auf Vietnam als zweiten zentralen Produktionsstandort in Asien. Nach entsprechenden Berichten aus dem vergangenen Herbst konkretisieren sich die Bemühungen nun. Der wichtigste Auftragsfertiger des Konzerns, der taiwanische Produzent Foxconn alias Hon Hai Precision Industry, wird für insgesamt 270 Millionen US-Dollar eine Großfabrik bauen.

Foxconn gründete dazu extra eine neue Tochter namens Fukang Technology, die für den Bau verantwortlich zeichnet. Laut der Nachrichtenagentur Reuters liegt die Baugenehmigung seitens des vietnamesischen Staates nun vor.

Foxconn nimmt Milliarden in die Hand

Die Fertigung soll in der Provinz Bac Giang entstehen. Foxconn hatte zuvor bereits 1,5 Milliarden Dollar in vietnamesische Produktionsstätten investiert, weitere 700 Millionen sollen demnächst fließen. Zudem ist laut einer Regierungsmitteilung geplant, 10.000 weitere lokale Arbeitskräfte einzustellen.

Geplant ist, dass Fukang Technology pro Jahr insgesamt 8 Millionen Notebooks und Tablets produziert. Zwar wurde nicht explizit mitgeteilt, dass diese für Apple sind – solche Mengen nimmt aber kaum eine andere Firma ab. Zudem gab es seit Monaten entsprechende Gerüchte, dass Apple Foxconn zur Verschiebung von Teilen der Produktion von Vietnam nach Vietnam aufgefordert hat. Die Anzahl ist zwar noch deutlich geringer als der Output aus chinesischen Fabriken, wäre aber ein durchaus beachtlicher Anfang.

Risiken in China

Die Abhängigkeit von China als Hauptfertigungsstandort ist für den Konzern zunehmend ein Risiko, Meldungen über eine Verlagerung von Teilen der Produktion zirkulieren seit längerem. Apple betont dabei stets, dass die Lieferkette bereits auf viele verschiedene Länder verteilt sei, ein Großteil der Endmontage – auch des iPhones – erfolgt aber nach wie vor in China. Hinzu kommt eine dortige starke Konzentration von Zulieferern, die die zentralen Komponenten für iPhone und Co. liefern.

In Vietnam werden neben MacBooks und iPads bereits AirPods gefertigt – genauer die Pro-Modelle. Dies erfolgt durch den Fertiger Luxshare. Auch dieser sitzt übrigens in Bac Giang. Allerdings gab es hier zuletzt Kritik an den Arbeitsbedingungen, die offenbar nicht Apples Standards entsprachen.

(bsc)