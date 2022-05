Machine-Learning-Framework TensorFlow 2.9 erweitert Keras und TF Lite

Am 2. und 3. Juni geht die Minds Mastering Machines in die fünfte Runde. Nach zwei Online-Veranstaltungen findet die fünfte Auflage der Machine-Learning-Konferenz wieder vor Ort im IHK-Haus der Wirtschaft in Karlsruhe statt.

Die Veranstalter iX, heise Developer und dpunkt.verlag haben dieses Jahr besonders viele Erfahrungsberichte ausgewählt. Daneben stehen aktuelle ML-Themen wie Sentence Embeddings, Kausale Inferenz, Data Mesh und Knowledge Destillation auf dem Plan.