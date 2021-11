Machine Learning: Frühbucherrabatt für den MLOps-Thementag verlängert

Die Entwicklerkonferenz Minds Mastering Machines bekommt dieses Jahr Zuwachs: Zusätzlich zu der Konferenz im Mai richten die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag im November 2021 zwei Thementage aus. Der erste widmet sich am 9. November der Sprachverarbeitung über Natural Language Processing, während der zweite am 24. November unter dem Schlagwort MLOps zeigt, wie sich ein Modell effizient in den produktiven Betrieb bringen lässt.

Vom Modell zum produktiven Einsatz

Nach dem erfolgreichen Training und Proof of Concept gilt es, das Machine-Learning-Modell in die Produktion zu überführen und den Betrieb zu überwachen. Der MLOps-Thementag am 24. November 2021 hilft auf dem Weg und zeigt in den Vorträgen die wichtigsten Konzepte und Tools:

Vom Proof of Concept zur Produktion

MLOps mit der Hand am Arm

Modelle mit Open-Source-Technologien betreiben

MLOps in der Cloud

Praxisbericht: Ist mein Modell reif für die Produktion

Industrielle KI: Lebenszyklen und Feedback-Schleifen

Sprachverarbeitung mit Natural Language Processing

Im Bereich Natural Language Processing gab es in den letzten Jahren große Fortschritte mit Sprachmodellen wie BERT und der Verarbeitung über Transformer. Damit lohnt sich die Sprachverarbeitung für viele Einsatzfelder im Unternehmen. Die Vorträge auf dem NLP-Tag am 9. November 2021 behandeln folgende Themen:

Transformer-basierte Sprachmodelle

Sentiment-Analyse mit BERT

Die richtigen Antworten finden mit Question Answering

Verrauschte Daten mit Weak Supervision korrigieren

Texterzeugen mit Transfomer-Modellen

NLP in die Datenproduktion einbinden

Für den MLOps-Thementag haben die Veranstalter den Frühbucherrabatt nun um eine Woche verlängert. Somit sind Tickets noch bis zum 9. November zum Frühbucherpreis von 149 Euro verfügbar (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Die Teilnahme am NLP-Tag kostet 199 Euro. Das Kombiticket für beide Tage ist für 299 Euro erhältlich.

Workshops zu MLOps-Grundlagen und NLP mit BERT

Zwei ganztägige Workshops runden das Programm ab. Am 16. November bietet "BERT, Sprachmodelle und Transfer Learning" eine praxisnahe Einführung in NLP, und am 29. November hilft "MLOps – Überblick, Methoden und Technologien" beim Umsetzen von MLOps für eigene Projekte. Die Workshop-Teilnahme kostet jeweils 449 Euro.

Wer über den Verlauf der Minds Mastering Machines und der zugehörigen Thementage informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag lautet #m3_2021.

