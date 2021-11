Machine Learning: Jetzt noch Tickets für den MLOps-Thementag sichern

Die Entwicklerkonferenz Minds Mastering Machines hat in diesem Jahr Zuwachs bekommen. Die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag haben zusätzlich zu der Konferenz im Mai zwei Thementage im November 2021 ins Programm genommen. Nach dem NLP-Tag rund um die Textanalyse mit Natural Language Processing Anfang des Monats geht es am 24. November 2021 unter dem Schlagwort MLOps darum, Machine-Learning-Anwendungen produktiv zu betreiben.

Vom Modell zum produktiven Einsatz

Nach dem erfolgreichen Training und einem Proof of Concept stehen Data Scientists und Engineers vor der Herausforderung, das Modell in die Produktion zu überführen und den Betrieb zu überwachen. Der MLOps-Thementag am 24. November 2021 hilft auf dem Weg und zeigt in den Vorträgen die wichtigsten Konzepte und Tools:

Vom Proof of Concept zur Produktion

MLOps mit der Hand am Arm

MLOps in der Cloud

Praxisbericht: Ist mein Modell reif für die Produktion?

MLOps: Serving und A/B-Testing

Industrielle KI: Lebenszyklen und Feedback-Schleifen

Die Tickets für den Thementag kosten 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) Der ganztägige Workshop "MLOps – Überblick, Methoden und Technologien" rundet am 29. November das Programm ab. Der Preis für den Workshop liegt bei 449 Euro.

Wer zum Verlauf der Minds Mastering Machines und der zugehörigen Thementage am Ball bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag lautet #m3_2021.

(rme)