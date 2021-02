Machine Learning: Programm der Minds Mastering Machines 2021 ist online

Am 27. und 28. April findet die Minds Mastering Machines zum vierten Mal statt. Dieses Jahr richten die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag die Entwicklerkonferenz als Online-Veranstaltung aus. In den Wochen nach der Konferenz finden Workshops ebenfalls online statt.

Die Minds Mastering Machines 2021 richtet sich an IT-Profis, die Machine-Learning-Anwendungen in die technische Realität umsetzen. Zu den Schwerpunkten gehören dieses Jahr Natural Language Processing (NLP) und die Überführung von Modellen in die Produktion über MLOps.

Das Programm der Konferenz umfasst zwei Vortragstage. Im Mai folgen zunächst drei ganztägige Workshops – ein bis zwei weitere sind in Planung. Die Vorträge behandeln unter anderem folgende Themen:

Einführung in Active Learning

NLP: Dank BERT auch mit wenigen Trainingsdaten zum Ziel

MLOps: DevOps für Machine Learning

Open-Source Neural Search und Question Answering

ML für die Industrie: Rule Generation auf ungelabelten Maschinenzeitreihen

The Good, the Bad and the Ugly: Analysen effektiv visualisieren und kommunizieren

Tickets für die Minds Mastering Machines sind bis zum 6. April zum Frühbucherpreis von 399 Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich. Sie enthalten neben dem Live-Stream unbegrenzten Zugriff auf alle Videos im Nachgang der Konferenz.

Die Workshops mit den Themen "Deep Learning für Einsteiger: Neuronale Netze", "MLOps: Überblick, Methoden und Technologien" und "Neuronale Netze mit PyTorch" kosten jeweils 449 Euro. Wer über den Verlauf der Minds Mastering Machines informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag für die diesjährige Konferenz lautet #m3_21.

(rme)