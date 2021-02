Machine Learning: ThoughtWorks übernimmt finnisches Unternehmen Fourkind

ThoughtWorks, ein Technologie-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA, hat den finnischen Wettbewerber Fourkind übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Jonne Heikkinen hatte es 2017 als Privatunternehmen mitgegründet – bislang bot bei Fourkind ein 40-köpfiges Team von Helsinki und Amsterdam aus Beratungsdienstleistungen im Bereich Data Science, Machine Learning und Softwareentwicklung an und hat rund 80 Kunden weltweit betreut.

Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

Wie der neue Mutterkonzern bekannt gibt, sollen alle Arbeitsplätze erhalten bleiben: Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gründer und das heutige Führungsteam behalten laut Bekanntgabe auch nach der Übernahme ihre bisherigen Positionen.

Europäische Expansion

Das Motiv hinter der Übernahme war seitens ThoughtWorks, die eigene Präsenz im europäischen Markt weiter auszubauen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Fourkind ist insbesondere in den Niederlanden, in Finnland und den nordischen Ländern stark vertreten und soll an seinen Standorten neben den Bestandskunden auch neue Kunden von ThoughtWorks mitbetreuen.

Laut gemeinsamer Pressemeldung versprechen sich Guo Xiao, CEO von ThoughtWorks, und Jonne Heikkinen wirtschaftliche Vorteile für beide Unternehmen durch den Zusammenschluss der überlappenden Geschäftsbereiche, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Datenwissenschaft. Für ThoughtWorks ist es bereits die zweite Übernahme im ersten Quartal 2021: Zuvor hatte das Unternehmen die rumänische Firma Gemini Solutions mit Kunden in Nordamerika, Frankreich und Deutschland übernommen.

Was macht ThoughtWorks?

Seit seiner Gründung vor rund 25 Jahren berät ThoughtWorks Unternehmen bei der digitalen Transformation. Dabei greift die Consultingfirma auf das Know-how von Fachleuten aus diversen Bereichen wie Softwareentwicklung und -architektur zurück – dazu zählen beispielsweise CTO Rebecca Parsons, die sich unter anderen intensiv mit evolutionären Architekturen beschäftigt, sowie Chief Scientist Martin Fowler, der als Evangelist für das Thema Refactoring bekannt ist, oder auch der Microservices-Experte Sam Newman.

Mehr Informationen zu ThoughtWorks und der aktuellen Übernahme lassen sich der Firmenwebsite entnehmen.

(sih)