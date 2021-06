Machine Learning: Videos der Minds Mastering Machines 2021 verfügbar

Die Minds Mastering Machines fand im April dieses Jahres online statt. Die Veranstalter der Konferenz zu Machine Learning heise Developer, iX und dpunkt.verlag haben nun aus den 24 Vorträgen ein Paket geschnürt, das auf Vimeo verfügbar ist.

Die Konferenz richtet sich an IT-Profis, die Machine-Learning-Anwendungen in die technische Realität umsetzen. Zu den Schwerpunkten der Minds Mastering Machines gehörten dieses Jahr Natural Language Processing (NLP) und die Überführung von Modellen in die Produktion über MLOps. Darüber hinaus gab es unter anderem Vorträge zu Active Learning, Autoencodern und ML in der Industrie.

Gesamtpaket und Einzelvorträge

Auf Vimeo steht nun ein Bundle bereit, das unter anderem folgende Vorträge enthält:

NLP: Dank BERT auch mit wenigen Trainingsdaten zum Ziel

MLOps: DevOps für Machine Learning

Einführung in Active Learning

Open-Source Neural Search und Question Answering

ML für die Industrie: Rule Generation auf ungelabelten Maschinenzeitreihen

The Good, the Bad and the Ugly: Analysen effektiv visualisieren und kommunizieren

Das M in ML steht nicht für Mathematik

Das Gesamtpaket mit 24 Videos kostet 196 Euro, und die Einzelvorträge sind für je 10 Euro erhältlich.

Nächstes Jahr wird die Machine-Learning-Konferenz voraussichtlich wie in den ersten Jahren als Präsenzveranstaltung stattfinden. Im Spätsommer startet der Call for Proposals für die Minds Mastering Machines 2022. Wer über den Verlauf informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(rme)