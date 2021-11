Machine Learning: spaCy 3.2 holt mehr Leistung aus Apple Silicon

Das in Berlin ansässige Unternehmen Explosion AI hat Version 3.2 der auf Natural Language Processing (NLP) ausgelegten Python-Library spaCy freigegeben. Das Update verspricht Entwicklerinnen und Entwicklern nicht nur mehr Leistung – insbesondere auf Nvidia-GPU-Hardware sowie Mac-Rechnern mit Apples M1-CPU –, sondern das spaCy-Team hat auch die Bedienung verbessert und neue Funktionen rund um fastText ergänzt.

Das neue Release der NLP-Library soll auf M1-Mac-Rechnern bis zu 8-mal schneller arbeiten als auf vergleichbaren Systemen. Voraussetzung ist dabei aber der Einsatz von Apples nativer Accelerate-Bibliothek thinc-apple-ops , die speziell auf Matrix-Multiplikation zugeschnitten ist.

Kompaktere Modelle

Mit der Veröffentlichung von floret hatte Explosion AI zuletzt eine erweiterte Version von fastText vorgelegt. floret , das sich per Python-Wrapper einfach integrieren lässt, kombiniert die aus fastText bekannten Teilwörter mit Bloom-Einbettungen, um kompakte Vollvektoren zu ermöglichen. Beim Einsatz der Teilwörter entfallen OOV-Wörter und dank der Bloom-Einbettungen lässt sich die Vektortabelle mit weniger als 100 000 Einträgen klein halten. Davon profitieren vorwiegend agglutinierende Sprachen wie Finnisch und Koreanisch, wie zwei Beispiele im floret -Demoprojekt pipelines/floret_vectors_demo auf GitHub deutlich machen. In Verbindung mit HashEmbed in tok2vec sorgten die Bloom-Einbettungen wiederum auch bisher schon für kompakte spaCy-Modelle.

Neu in spaCy 3.2 ist zudem Support für Doc als Eingabe in den Pipelines nlp und nlp.pipe . Werden die Container für den Zugriff auf linguistische Anmerkungen anstelle eines Strings in die Pipelines eingegeben, überspringen diese den Tokenizer, sodass sich vor der Verarbeitung – wie im nachfolgenden Listing zu sehen – benutzerdefinierte Erweiterungen beziehungsweise Doc s mit benutzerdefinierter Tokenisierung leichter erstellen lassen.

Process a doc object doc = nlp.make_doc("This is text 500.") doc._.text_id = 500 doc = nlp(doc)

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen in spaCy 3.2 findet sich im ExplosionAI-Blog. Die vollständige Übersicht aller Details halten die Release Notes auf GitHub parat.

(map)