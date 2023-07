Macht Spotify private Playlists öffentlich?

Macht Spotify private Playlists plötzlich öffentlich? Darüber beschweren sich zumindest mehrere User auf Twitter und in den Spotify-Foren. Das Technik-Magazin Bleeping Computer hat die Berichte zusammengetragen und dabei sogar Meldungen aus dem März gefunden.

Anzeige

Bleeping Computer verweist auf einen Twitter-Post des Microsoft-Mitarbeiters William Devereux: "Anscheinend hat @SpotifyUSA ohne meine Zustimmung stillschweigend alle meine privaten Playlists öffentlich gemacht", schreibt Devereux in deinem Post vom 14. Juli. Dabei habe er keinerlei Änderungen an den Datenschutzeinstellungen vorgenommen. "Das ist eine absolut inakzeptable Verletzung der Privatsphäre."

In den Antworten auf seinen Twitter-Post finden sich mehrere Nutzer, die von ähnlichen Problemen berichten. Auch im Spotify-Forum gibt es Berichte über plötzlich öffentliche Playlists – sie stammen allerdings bereits aus dem März. Ob es sich um dieselbe Problematik, einen neuen Fehler oder vielleicht sogar bewusstes Vorgehen handelt, ist unklar.

Spotify hält still

Spotify hat sich öffentlich bislang nämlich nicht klar positioniert. Im Foren-Thread aus dem März antwortete ein Support-Mitarbeiter lediglich, Spotify stelle keine Einstellungen von persönlichen Sammlungen um, solange das nicht ausdrücklich vom Nutzer angefordert wird.

Weitere Stellungnahmen gibt es bisher nicht, auch auf eine Anfrage von Bleeping Computer hat der schwedische Streaming-Dienst bislang nicht reagiert. In den Foren und sozialen Medien finden sich diverse Theorien, die das Phänomen erklären könnten. So wird beispielsweise gemutmaßt, dass Spotify möglicherweise nur den Namen des Labels geändert hat, ohne die Privatsphäre-Einstellungen per se abzuwandeln. Ohne einen Kommentar von Spotify bleibt das aber Spekulation.

Anzeige

(dahe)