Macoun 2023: Entwicklerkonferenz für macOS und iOS ist wieder da

Endlich wieder persönlich vor Ort im Austausch mit anderen Devs: Die Macher der seit 2008 bestehenden unabhängigen Apple-Entwicklerkonferenz Macoun – der größten Veranstaltung ihrer Art in Europa – werden im September erstmals nach der Corona-Pandemie wieder nach Frankfurt einladen. Erwartet werden rund 500 an iPhone, iPad, Mac und Co. interessierte Menschen, ein Call for Papers sowie ein "Call for Workshops" sind soeben gestartet. Über 20 Sprecher werden mit Keynotes und Seminaren vor Ort sein.

Grundlagen und Spezialthemen

Wie üblich soll auf der Macoun ein breites Themenspektrum abgedeckt werden und sowohl für Einsteiger als auch für Profis etwas dabei sein. Entsprechend wichtig ist die Beteiligung der Community. "Gesucht werden praxisnahe Beiträge und Projekte, die sich mit aktuellen oder interessanten Aspekten der Programmierung von Apple-Systemen beschäftigen.

Für den "Call for Workshops" werden Veranstaltungsvorschläge für Kleingruppen in verschiedenem Umfang gesucht, so die Macher. An zwei Tagen steht die Entwicklung auf allen Apple-Geräten im Mittelpunkt. "Zur Zielgruppe der Macoun zählen alle, die sich für professionelle Softwareentwicklung auf Plattformen von Apple interessieren", schreiben die Macoun-Chefs Chris Hauser und Thomas Biedorf.

Vortrag von Mac & i Pro

Veranstaltungsort ist einmal mehr das Frankfurter Haus der Jugend. Termine sind diesmal der 23. und 24. September, wie üblich ein Samstag und ein Sonntag. Bis zum 19. Juli 2023 gilt ein Frühbucherrabatt von 170 Euro für Einzelteilnehmer, ermäßigt 100 Euro. Firmentickets gibt es ab 200 Euro netto. Die Anmeldung ist maximal bis zum 19. September möglich, allerdings sollte man sich aufgrund der begrenzten Plätze rechtzeitig darum kümmern, meinen die Macher.

Bei der Macoun 2023 wird es auch einen Talk von Mac & i Pro geben, dem neuen Angebot für Apple-Profis von Mac & i, das auch zu den diesjährigen Sponsoren zählt. Die Referenten Mark Zimmermann und Klaus Rodewig sind vor Ort und freuen sich auf den Austausch.

(bsc)