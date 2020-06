Macs künftig im Apple-Laden verkaufbar

Apple bietet seiner Kundschaft seit längerer Zeit an, alte Hardware zu übernehmen, um den Kauf neuer Produkte mittels Gutschrift zu erleichtern. Zwar hat der Konzern im Vergleich zu Plattformen aus dem Internet selten die besten Preise, doch die Bequemlichkeit, alles in einem Rutsch erledigen zu können, lockt zahlreiche Käufer. Künftig soll der Prozess noch einfacher werden: In zwei Märkten nimmt Apple nicht nur iPhones, iPads und Apple-Watch-Modelle direkt im Laden zum Eintausch an, sondern auch Mac-Rechner.

Zunächst in den USA und Kanada

Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schreibt, werden ab dem 15. Juni in den Vereinigten Staaten von Amerika und ab dem 18. Juni in Kanada neue Trade-In-Angebote gemacht, mit denen Kunden ihren alten Mac gegen ein neues, dann preisreduziertes Modell eintauschen können. Alternativ sind auch Apple-Gutscheinkarten erhältlich, allerdings kein Bargeld. Es ist denkbar, dass der Service bald auch nach Europa kommt.

Im Internet und per Post war dieses Trade-In-Programm bereits seit längerem auch für Macs verfügbar. Auch in Deutschland steht es bereit. So bekommt man für ein MacBook Pro bis zu 630 Euro, für einen Mac mini bis zu 420 Euro. Beim iMac Pro mag Apple maximal 850 Euro zahlen. Am krassesten vom Wert her abgestürzt ist hingegen der Mac Pro, für den Apple nur noch bis zu 330 Euro löhnt – da lohnt sich der Verkauf auf eBay signifikant mehr.

Apple will sein Mac-Geschäft ankurbeln

Apple scheint mit dem erweiterten Trade-In-Programm zu versuchen, seine Mac-Verkäufe nach der COVID-19-Krise wieder anzukurbeln. Aktuell sind noch einige der Ladengeschäfte des Konzerns nicht geöffnet, in den verfügbaren Stores gibt es Einschränkungen wie einen Fiebermesszwang sowie reduzierte Öffnungszeiten. Entsprechend werde es vermutlich noch "Wochen" dauern, bis das neue Trade-In-Programm spürbare Auswirkungen auf Apples Einnahmesituation hat, schreibt Bloomberg.

2019 konnte Apple mit Mac-Rechnern fast 26 Milliarden US-Dollar an Umsatz generieren, das sind ungefähr 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns. Eine weitere verkaufsfördernde Maßnahme ist ein neues zinsloses Kreditprogramm: Kaufen Nutzer in den USA bestimmte Produkte mit ihrer Apple Card, kann man diese dann über mehrere Monate ohne Gebühr abstottern.

(bsc)