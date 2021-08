MagDart: Realme zeigt magnetische Ladetechnik für Handys

Realme hat mit MagDart eine magnetische Ladetechnik für Handys vorgestellt. MagDart ist das erste Ladesystem seiner Art für Android-Handys – Apple hatte mit MagSafe im Juli die Vorlage geliefert. MagDart funktioniert nicht mit den Smartphone, die aktuell auf dem Markt sind. Ein für MagDart ausgelegtes Konzept-Handy namens Realme Flash ist vorerst nicht erhältlich.

Zum Aufgebot von Realme gehören mehrere MagDart-Ladegeräte, allen voran ein 50W-Charger. Dieses Ladegerät muss aktiv gekühlt werden, hat einen entsprechenden Lüfter also bereits eingebaut. Der MagDart-Charger kann ein Handy mit 4500 mAh-Akku laut Hersteller Realme in 54 Minuten voll aufladen, wenn es in einen SuperDart-Netzteil – natürlich ebenfalls von realme – mit dem Strom verbunden ist.

Ebenfalls kabelgebunden lädt ein 15-Watt-Charger der MagDart-Reihe, der sich aufgrund seiner geringeren Leistung den klobigen eingebauten Lüfter spart. Ein 4500-mAh-Akku soll sich damit in 90 Minuten aufladen lassen.

Die MagDart Powerbank lässt sich magnetisch an der Rückseite kompatibler Handys befestigen. (Bild: Realme)

Interessanter als die kabelgebundenen Optionen sind dagegen die MagDart-Ladegeräte, die nicht permanent am Strom hängen müssen. Hier bietet Realme mehrere Optionen zur Auswahl: Eine MagDart-Powerbank funktioniert etwa als mobiler Akku, der sich wie Apples Akkupack einfach an den Rücken des kompatiblen Flash-Handys magnetisch anbringen lässt. Der MagDart Wallet passt magnetisch an die Rückseite kompatibler Handys und hat Platz für drei Kreditkarten. Das MagDart Beauty Light ist ein aufklappbarer Mini-Scheinwerfer, der Beleuchtung für Selfies bieten soll.

MagDart zum Nachrüsten

Das MagDart Case ist dagegen eine Hülle für das Realme GT, das MagDart-Kompatibilität praktisch nachrüstet: Steckt das Realme GT in der vorgesehenen Hülle, kann das Handy über MagDart-Geräte auf dem Umweg des in das Case integrierten USB-Stecker geladen werden. Wann Realme Geräte auf den Markt bringt, die MagDart unterstützen, ist aktuell nicht bekannt. Der chinesische Hersteller verspricht, ein umfassendes Ökosystem um den magnetischen Ladestandard zu stricken.

(dahe)