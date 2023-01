MagEZ: Wie MagSafe, nur fürs iPad

Während es beim iPhone schon seit 2020 möglich ist, die Geräte drahtlos über Apples Ladestandard MagSafe aufzutanken, muss man bei den iPad-Tablets nach wie vor ein Kabel verwenden. Ein Zubehörspezialist schickt sich nun an, dies zu ändern: Mit eigenen Hüllen und Ladegeräten. Diese werden für eine ganze Reihe unterschiedlicher Modelle angeboten.

Stern mit Magneten

Der Hersteller Pitaka hat sein Ökosystem "MagEZ" getauft. Um die Technik zu nutzen, braucht man stets zwei Dinge: Die besagte Hülle – die es aktuell für verschiedene iPad-Pro-Varianten gibt, aber auch noch für das iPad Air und das iPad mini erscheinen soll –, sowie einen Lade-Ständer oder einen Ladepuck.

Auf der Rückseite der jeweiligen Hülle ist ein sternförmiges Muster mit Magneten (statt der runden Variante von Apple) angebracht. Dieses verbindet sich mit der Gegenseite am Lade-Ständer oder Lade-Puck, wie man dies von MagSafe gewohnt ist. Zur Stromversorgung der iPads dient ein sehr flacher USB-C-Stecker in Form einer Leiste an der Unterseite des Geräts. Pitaka lässt zudem Platz für Zubehör wie Apple Pencil und Magic Keyboard.

Investition in ein Ökosystem

Wer die MagEZ-Technik erwirbt, muss sich allerdings klarmachen, dass er damit in ein eigenes Ökosystem investiert, das nur von einem kleineren Anbieter vorangetrieben wird. Im Gegensatz zu Apples MagSafe gibt es bislang keine weiteren Hersteller, die den Standard nutzen. Man muss sich also darauf verlassen, dass Pitaka weiterhin einen guten Job macht.

Ein verstellbarer Lade-Ständer für den Schreibtisch, der auch noch eine Qi-Ladefläche für ein Smartphone mitbringt, kostet 100 US-Dollar. Er leistet über ein mitgeliefertes Netzteil 45 Watt. Für die weiterhin notwendige Hülle werden bei einem iPad Pro 12,9 (2022 / 2021) beispielsweise 70 beziehungsweise 80 Dollar aufgerufen. Aktuell ist das gesamte aktuelle Angebot der MagEZ-Produkte nur über den US-Laden von Amazon erhältlich (wofür Versandkosten und Zoll verlangt werden), die Hardware dürfte aber schrittweise auch Amazon.de erreichen.

