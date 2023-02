MagSafe Duo: Erstmals Firmware-Update für Apples Doppellader

Apple hat seinem magnetischen Doppelladegerät MagSafe Duo erstmals seit Markteinführung vor über zwei Jahren eine neue Firmware verpasst. Die Aktualisierung erfolgt automatisch und ohne Eingriff des Nutzers, sie kann nur in den Systemeinstellungen eines gekoppelten iOS-Geräts erkannt werden. Einen Prozess, das Update selbst anzustoßen, scheint Apple nicht vorgesehen zu haben.

Zwei Geräte, große Klappe

MagSafe Duo war im Dezember 2020 auf den Markt gekommen und galt schon damals als Kompromisslösung. Ursprünglich hatte Apple geplant, einen Dreifachlader mit freier Platzierbarkeit der Geräte auf den Markt zu bringen, doch diese AirPower genannte Hardware ließ sich technisch nicht umsetzen, weswegen sie anderthalb Jahre nach der ersten Vorstellung wieder abgekündigt wurde. Das 160 Euro teure MagSafe Duo verfügt über eine Ablagefläche für ein MagSafe-fähiges iPhone (ab Generation 12) und einen verschiebbaren Ladepuck für die Apple Watch. Das ganze Gerät ist portabel ausgeführt, kann zusammengeklappt und damit leicht transportiert werden.

Die neue Firmware hört auf die Versionsnummer 10M3063, wird aber in den Systemeinstellungen als 256.1067.0 bezeichnet. Die Vorversion nannte sich 186.0.0.0, wie MacRumors in dieser Woche gemeldet hatte. Apple machte bislang keine Angaben dazu, was neu ist an der Firmware. Möglicherweise handelt es sich um Anpassungen an neuere iPhone-Modelle. Neben dem iPhone 12 in allen Varianten werden nun auch alle anderen MagSafe-iPhones (13 und 14) unterstützt, zudem können auch AirPods mit drahtloser Ladefunktion sowie alle Generationen der Apple Watch betankt werden.

Unangepasste Hardware

Ein zentrales Problem des MagSafe-Duo-Laders kann aber keine Firmware lösen: Das Gerät war nie spezifisch für neuere Geräte wie iPhone 13 und 14 sowie die Apple Watch Ultra angepasst worden. Das bedeutet, dass man für die neueren iPhones am besten eine Hülle verwendet, um sie korrekt auflegen zu können, da das jeweilige (vergrößerte) Kameramodul der Ladefläche ins Gehege kommt. Ähnliches gilt bei der Apple Watch Ultra, die man gegebenenfalls etwas gedreht oder mit geöffnetem Armband auflegen muss.

Apple hatte zu letzterem Thema bereits Infos in Form eines Supportdokuments publiziert. "Wenn Sie (...) das Apple-MagSafe-Duo-Ladegerät mit einem größeren Apple-Watch-Modell verwenden, müssen Sie möglicherweise die Position des Ladegeräts anpassen." Einen weiteren Nachteil hat der Doppellader: Er beherrscht die Schnellladefunktion der Apple Watch nicht. Entsprechend hätte Apple eigentlich längst eine angepasste zweite Version des MagSafe Duo veröffentlichen müssen, machte hierzu bislang allerdings keine Anstalten. Immerhin gibt es Alternativen von der Konkurrenz.

