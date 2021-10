MagSafe Duo lädt Apple Watch 7 nur lahm

Wer sich im vergangenen Winter Apples portables Ladesystem MagSafe Duo gekauft hat, mit dem man iPhones mit MagSafe und Apple-Watch-Geräte per Induktion gleichzeitig mit Strom versorgen kann, ist nun ziemlich angeschmiert: Schon mit der nächsten Generation von Apples Smartphone und Computeruhr ist die – ohne Netzteil! – 150 Euro teure Hardware nur noch eingeschränkt kompatibel.

Wieder an eine weitere Strippe denken

So hat der Hersteller nun bestätigt, dass die Schnellladefunktion der Apple Watch Series 7 inkompatibel mit dem MagSafe Duo ist. Das Feature, mit dem man die Computeruhr um 33 Prozent schneller voll bekommen soll, benötigt einen neuen USB-C-Ladepuck, der beim MagSafe Duo schlicht noch fehlt. Es hilft auch nichts, ein adäquat flottes USB-C-Netzteil am MagSafe Duo anzuschließen. "Verwenden Sie das magnetische USB-C-Schnellladekabel von Apple", schreibt der Konzern lapidar – eine weitere Strippe also, an die man denken muss.

iPhone 13 Pro liegt falsch auf

Das ist allerdings nicht das einzige Problem mit dem MagSafe Duo. Wie Nutzer nach Erscheinen des iPhone 13 Pro festgestellt haben, macht der zusammenklappbare Doppellader auch bei diesen Geräten Schwierigkeiten. Das gilt, wenn sie in einer Hülle stecken, was viele Nutzer aufgrund des Wertes der Smartphones tun dürften. Aufgrund des vergrößerten Kameramoduls läuft dieses beim 13 Pro plötzlich in den Bereich der MagSafe-Duo-Ablage hinein und hebt das Handy leicht an. Es kommt zwar weiterhin zu einem Kontakt mit dem Magneten, doch dürfte die nicht perfekte Auflage zu Ineffizienzen und schlimmstenfalls gar Wärmeentwicklung führen.

Aus bequem wird unbequem

Das iPhone 13 Pro stets aus der Hülle zu nehmen, wenn man es laden möchte, ist reichlich sinnfrei – MagSafe-Laden soll ja genau dazu dienen, es möglichst bequem zu haben, dann kann man auch weiterhin einfach ein Lightning-Kabel einsetzen. Immerhin lädt das MagSafe Duo iPhone-13-Geräte weiterhin mit höchster Geschwindigkeit, wie Apple mitteilt. Dazu wird allerdings ein ausreichend dimensioniertes USB-C-Netzteil benötigt.

Keine Infos über neues Modell

Ob Apple eine angepasste Version des MagSafe Duo offerieren wird, bleibt unklar – es wäre höchst sinnvoll. Zur Vorstellung von iPhone 13 Pro und Apple Watch Series 7 gab es allerdings keine Angaben dazu. Das erinnert an ein ähnliches Vorgehen bei den AirPods Pro: Diese verkauft Apple nun plötzlich mit MagSafe-Magneten in der Ladehülle, bietet diese allerdings nicht einzeln zum Nachkauf an. Wer MagSafe unbedingt möchte, kann seine alten Stöpsel wegwerfen. (bsc)